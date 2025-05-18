«Пане Трамп, визнати що сказав дурню — це нормально. Справжній сором — вперто гнати цю ахінею далі», — Олексій Давиденко про президента США та російські танки

Американський президент Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв закінчити війну в Україні «за три дні», та його адміністрація здебільшого тиснуть на Україну, «заграваючи» з російським диктатором. Дональд Трамп періодично робить публічні заяви, зазначаючи, що Украаїна «не має карт» . А днями Трамп заявив, що наступ росіян на Київ зірвали… погодні умови. Мовляв, якби не багнюка, російські танки за п’ять днів були б в столиці Украаїни. На ці слова емоційно відреагував ексдепутат Київради та бізнесмен Олексій Давиденко.

«Пане Трамп. Якби не дощ в жовтні 1777 року, британці вже за два дні святкували б перемогу у Філадельфії, і ніякої Америки взагалі не існувало б, — пише Олексій Давиденко. — Чи можливо, що американці виграли війну за незалежність лише тому, що у британців промокла під дощем форма?

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Ні, Пане Трамп. путіна зупинила не багнюка. путіна зупинили українці — звичайні люди, які не втекли, які билися й гинули за Київ і за Україну.

Ваші байки про багнюку — це фарс, невігластво і цинічна спроба принизити їхній подвиг. Історія вирішується не кліматом і не калюжами, а силою духу й рішучістю.

Українці не просто сиділи і чекали гарної погоди, вони чинили шалений опір, віддавали життя, палили колони, тримали оборону, коли майже ніхто у світі не вірив в нас.

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Щоб ці срані танки в багнюці не дійшли до Києва за 5 годин, віддавали життя в Гостомелі, в Василькові, в Охтирці, в Сіверську і по всій Україні.

Ваша теза применшує і мужність, і жертви українців, і той факт, що російським танкам завадив не бруд — а воля народу, стратегія військового керівництва, підтримка союзників, і мільйони тих, хто не здався.

Якби історію писали тільки дощ і вітер, Наполеон давно сидів би в Петербурзі, Гітлер господарював у кремлі, а Колумб відкрив Америку ще до епохи Відродження — абсурд, але саме такою виглядає ваша логіка.

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Якби тільки погодні умови зупиняли ворога, то всі імперії жили б вічно, а героїзм, опір і військова стратегія були б не потрібні.

Пане Трамп. Визнати що сказав дурню — це нормально.

Справжній сором — вперто гнати цю ахінею далі, коли вже весь світ давно зрозумів, хто тут справжній клоун".

Фото із соцмереж

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