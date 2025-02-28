Зеленський зустрівся з Трампом: які прозвучали заяви

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в США, прибув сьогодні, 28 лютого, до Білого дому приблизно о 18:20 за Києвом.

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До зустрічі з Трампом президент України провів переговори з двопартійною делегацією Сенату. А також зустрівся з із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації «Сумка самаритянина» (Samaritan's Purse) Франкліном Гремом.

Трамп: Угода щодо копалин є «великим зобов'язанням США»

Під час зустрічі президентів Дональд Трамп підтвердив, що «справедлива угода» з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні. «Це велике зобов'язання з боку США», — додав він.

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Президент Зеленський висловив сподівання, що це стане кроком вперед для України.

Зеленський: Важливо сказати, що війну почав путін

«Ви сказали „досить війни“, думаю, важливо сказати, що війну почав путін. Він вбивця і терорист, але я сподіваюся, що разом ми зможемо зупинити його. Нам важливо врятувати країну і жодних компромісів з вбивцею», — сказав президент України.

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Зеленський також нагадав, що у США найкраща ППО у світі і Україні потрібні ці засоби захисту.

Трамп: Коли мирну угоду буде укладено, війна завершиться

Президент США вважає, що росія не захоче повернутися до війни, ніхто не захоче повернутися. Він також додав, що Україні доведеться піти на компроміси, але лише тому, що не можна досягати угод без компромісів. Але вони «не будуть такими великими, як думають деякі».

Зеленський: Угоди про копалини недостатньо, треба гарантії

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Президент України заявив, що угоди про копалини недостатньо, бо російські солдати будуть боятися нападати, якщо «ми будемо сильними». А якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо склади будуть пустими, ми не зможемо захищатися.

Зеленський також закликав США дати гарантії Британії та Франції для введення миротворців. Трамп у відповідь сказав, що гарантії безпеки сьогодні не обговорюються.

Трамп: Я посередині, сподіваюся, мене запам’ятають як миротворця

Трамп заявив, що хоче «рятувати життя» і сподівається, що його запам’ятають як миротворця. Відповідаючи на питання, чи є він посередником, він фактично підтвердив це. «Я і за Україну, і за росію», — сказав він і додав, що хоче завершення війни.

На питання, чи буде зустріч путіна і Зеленського, Трамп відповів: «Вони не люблять одне одного».

Президент України Володимир Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом про війну рф проти України.

«Чотири роки у нас був президент, який стояв на пресконференціях і говорив про путіна. І путін напав на Україну і знищив більшу частину країни», — заявив Венс.

Він додав, що Байден «бив себе в груди» і «вдавав, що слово президента США важить більше, ніж його справи». Але зараз Трамп показує «справжні справи» для завершення війни.

Зеленський запитав віцепрезидента, яка дипломатія може допомогти завершити війну росії проти України, коли росіяни неодноразово порушували зобов'язання про перемир'я. І війна триває з 2014 року, коли при владі в США були Барак Обама, Дональд Трамп та Джо Байден.

«Я в 2019 році підписав угоду. І Макрон (президент Франції Еммануель Макрон. — Авт.), і Меркель (Ангела Меркель тоді була канцлером Німеччини. — Авт.) підтвердили припинення вогню. І мене всі запевняли, що ніхто далі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він (путін. — Авт.) зламав нашу угоду, не проводив обміни полоненими. Яка дипломатія тут може допомогти?» — запитав президент України.

Після цього Венс заговорив про те, що Україні не вистачає людей для війни проти росії і країна нібито «не може набрати людей у ​​військо».

Реакція Трампа

Трамп почав стверджувати, що Україна не має «потрібних карт на руках».

«Мільйони людей під загрозою. Ми на межі Третьої світової. Ви з цим не можете грати. Ви виявляєте неповагу до нашої країни і ви не можете нам вказувати, що робити», — заявив президент США на підвищених тонах.

Далі Трамп знов додав, що хоче, щоб його «запам'ятали як миротворця».

«Я роблю це, щоб врятувати життя, це по-перше. Друге, і це значно менш важливо — щоб зекономити кошти. Це дуже небезпечна ситуація, це може призвести до Третьої світової», — роздратовано говорив Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа ледь не було зірвано і назвали причину.

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