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Українців знову змушують розкошелитись — на лічильники: кому доведеться платити
Українцям цього року доведеться не тільки більше платити за воду через скрутне становище водоканалів, а й за повірку лічильників на воду.
Про це нагадав директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко в етері Українського радіо.
«Усі власники квартирних лічильників мають в обов’язковому порядку регулярно проводити їх повірку, інакше їхні показання не прийматимуть», — заявив він.
За словами експерта, лічильники з часом можуть зношуватись і нараховувати некоректні об’єми споживання. Тому законодавством передбачені регулярні повірки — вони допоможуть встановити, чи прилад є справним.
Повірку потрібно проводити раз на чотири роки. Але слід пам’ятати, що замовляти та оплачувати процедуру мають самі споживачі.
Якщо не пройти процедуру у встановлені терміни, показання лічильників не прийматимуть, а плату нараховуватимуть за загальними нормативами. Через це людина може переплачувати.
Разом з тим, за інформацією експерта, чинні тарифи на електроенергію дозволяють монополістам на ринку отримувати десятки мільярдів гривень прибутку.254
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