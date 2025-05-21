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Українців знову змушують розкошелитись — на лічильники: кому доведеться платити

17:47 21 травня 2025
Лічильники на воду потрібно перевіряти раз на чотири роки, фото з відкритих джерел

Українцям цього року доведеться не тільки більше платити за воду через скрутне становище водоканалів, а й за повірку лічильників на воду.

Про це нагадав директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко в етері Українського радіо.

«Усі власники квартирних лічильників мають в обов’язковому порядку регулярно проводити їх повірку, інакше їхні показання не прийматимуть», — заявив він.

За словами експерта, лічильники з часом можуть зношуватись і нараховувати некоректні об’єми споживання. Тому законодавством передбачені регулярні повірки — вони допоможуть встановити, чи прилад є справним.

Повірку потрібно проводити раз на чотири роки. Але слід пам’ятати, що замовляти та оплачувати процедуру мають самі споживачі.

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Якщо не пройти процедуру у встановлені терміни, показання лічильників не прийматимуть, а плату нараховуватимуть за загальними нормативами. Через це людина може переплачувати.

Разом з тим, за інформацією експерта, чинні тарифи на електроенергію дозволяють монополістам на ринку отримувати десятки мільярдів гривень прибутку.

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