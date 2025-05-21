Українці переплачують за електроенергію десятки мільярдів гривень: експерт пояснив, звідки беруться такі цифри

Політики та експерти все частіше говорять про можливість зростання тарифів на комунальні послуги, зокрема, на холодну воду. Водночас навіть існуючі тарифи дозволяють монополістам на ринку отримувати десятки мільярдів гривень прибутку.

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Про це повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у своєму Telegram-каналі. Такий розрахунок дають відомі дані про собівартість виробництва, а також витрати виробників.

Експерт наводить такі цифри щодо собівартості виробництва електроенергії (без амортизації) у 2024 році:

АТ «НАЕК «Енергоатом» — 1,18 грн/кВт·год;

ПрАТ «Укргідроенерго» — 1,05 грн/кВт·год;

середньозважена — 1,16 грн/кВт·год.

Ціна виробництва електроенергії, яка була закладена в кінцеву ціну, становить:

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для населення — 1,35 грн/кВт·год;

вартість передачі 0,68623 грн без ПДВ;

вартість розподілу в середньому 1,5 грн з ПДВ.

З урахуванням встановленого з 1 червня 2024 року тарифу на електроенергію для населення у 4,32 грн/кВт·год компанії отримують 16% прибутку, отже «ні про яке підвищення тарифів на електроенергію для населення не може йтися», підкреслює Олег Попенко. При цьому вільний продаж електроенергії на ринку «Енергоатомом» по 5 грн це взагалі 323% доходів.

«Що отримали наші монополісти — 88 млрд грн. З них ПрАТ «Укргідроенерго» — 10 млрд грн і АТ «НАЕК «Енергоатом» — 78 млрд грн, завдяки чому сформували 60 млрд грн нерозподіленого залишку прибутку», — резюмує експерт.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», вартість 1 кубометра холодної води може зрости до 200 гривень.

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