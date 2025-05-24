Фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 26 травня до 1 червня). Гороскоп допоможе не загубитися в цьому періоді і підкаже, як використовувати останні дні травня та початок червня на благо, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Щур

Зараз не час для змін — обирайте стабільність. Перевірені рішення принесуть більше користі, аніж спонтанні кроки. Зосередьтеся на головному, уникайте суєти та зберігайте холодний розум.

Бик

Відчуття дискомфорту — сигнал, що ви не там, де маєте бути. Не бійтеся уникнути звичного заради внутрішнього спокою. Важливо слухати себе та не терпіти середовище, де ваша енергія згасає.

Тигр

Тиждень може принести розчарування близьким, але це шанс побачити правду. Не тримайтеся за ілюзії — краще дізнатися зараз, хто вам друг, ніж пізніше зіткнутися з великими проблемами.

РЕКЛАМА

Кролик

Позбудьтеся негативу — образи, заздрість і зневіра лише заважають. Пориньте у добрі справи та творчість, спрямуйте енергію у позитив — це відкриє шлях до внутрішнього світла та гармонії.

Дракон

Відкиньте образи і відкрийтесь примиренню. Зараз особливо важливо налагодити стосунки та відновити душевний баланс. Добрі вчинки та підтримка повернуться вам сторицею.

Змія

Змії опиняться у центрі подій. Їхня інтуїція та спостережливість допоможуть уникнути помилок та розкрити потенціал. Використовуйте свої приховані таланти — саме зараз ви можете проявити себе якнайкраще.

РЕКЛАМА

Кінь

Емоційний підйом та маленькі радості вкажуть шлях до змін. Щоб рухатися вперед, звільніться від минулого. Прислухайтеся до знаків та відпускайте все, що заважає.

Коза

У роботі — стабільність та успіх, у особистому житті — ризик конфліктів. Виявіть терпіння та турботу. Підтримка близьких принесе гармонію та зміцнить зв'язки.

Мавпа

Зараз головне перебувати в комфортній атмосфері. Уникайте токсичного спілкування, бережіть енергію. Спілкування з рідними та усамітнення допоможуть зберегти внутрішню рівновагу.

Півень

Будьте рішучі у почуттях, але обережні у грошах. Час придатний для зближення, зізнань та зміцнення стосунків. Сміливість стане ключем до щастя у коханні та особистих стосунках.

РЕКЛАМА

Собака

Травень закінчується зі змінами — дайте новому увійти до життя. Можливі корисні знайомства та оновлення. Прийміть критику від близьких як допомогу, а не закид — вона може багато чого змінити.

Свиня

Час вчитися на помилках та рости. Не бійтеся труднощів — головне бути щирими. Брехня зараз особливо руйнівна, а правда — ваш шлях до внутрішньої сили.

Раніше відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць принесе удачу та благополуччя жителям Землі, він вважається одним із найсприятливіших у році.

59

Читайте нас у Facebook