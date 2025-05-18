Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня

Фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 19 по 25 травня). Тиждень обіцяє бути насиченим і в чомусь доленосним, тому варто заздалегідь розуміти, які тенденції чекають попереду, пише slovofraza.com.

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Щур

З 19 по 25 травня Щурам важливо не зупинятися на досягнутому і виявити наполегливість у вирішенні складних завдань. Сумніви можуть загальмувати прогрес, тому важливо не втрачати моменту. При необхідності підходьте до ситуації з іншого боку, і успіх не забариться.

Бик

Тиждень підходить для роботи над собою: позбавтеся негативу та образ. Це час для зростання та зміцнення характеру. Чим більше самодисципліни, тим легше буде справлятися із зовнішніми викликами. Наприкінці місяця можливий перехід на новий рівень зрілості.

Тигр

Тигри переживуть природну трансформацію — старі образи та страхи поступляться місцем впевненості та внутрішньому спокою. Це час для зміцнення сили духу та віри в себе.

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Кролик

Тиждень з 19 по 25 травня може стати поворотним для Кроликів: багато що зміниться незворотно, включаючи стосунки та кар'єру. Це не втрата, а сигнал рухатись далі. Будьте уважні до інтуїції та не закривайтеся від нових вражень.

Дракон

Дракони можуть відчути тривогу перед новим. Страх краще перетворити на цікавість. Також потрібно розширити горизонти — це відкриє нові можливості та знання.

Змія

Фінансові питання починають прояснюватись. Це час для відновлення та пошуку вигідних рішень. У любовній сфері спокійно, а от магічна енергія даруватиме збіги та знаки долі.

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Кінь

З 19 по 25 травня Коням важливо зберігати спокій та думати про наслідки. Зосередьтеся на незавершених справах, не поспішайте та не приймайте імпульсивних рішень. Підтримка близьких допоможе уникнути проблем.

Коза

Козам належить поєднувати щедрість із практичністю. Це час для планування та розставлення пріоритетів. Не розпилюйтеся, допомагайте іншим — це правильний шлях до внутрішнього балансу.

Мавпа

З 19 по 25 травня Мавпам варто бути уважними: поспіх та поверхневі рішення можуть призвести до втрат. Будьте обережні у фінансових та соціальних питаннях, обмірковуйте кожен крок.

Півень

Півням важливо слідувати за внутрішнім задоволенням. Не витрачайте енергію на марні відносини. Позитивний настрій приверне вдалі збіги і необхідних людей, а віра у краще допоможе пройти через проблеми.

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Собака

Собаки виявляться на роздоріжжі: треба вирішити, бути активними учасниками чи спостерігачами. Не відкладайте рішення, інакше внутрішня напруга посилиться. Щирість і сміливість допоможуть зберегти повагу та довіру.

Свиня

Свиням важливо пам'ятати про баланс: за втратою може бути нова можливість. Зміни варто сприймати спокійно, не чіпляйтеся за негатив і нові горизонти відкриються швидше.

Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць принесе удачу та благополуччя жителям Землі, він вважається одним із найсприятливіших у році.

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