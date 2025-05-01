Зростання фінансів та освідчення в коханні: гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць принесе удачу та добробут жителям Землі, він вважається одним із найсприятливіших у році.

Овен

Тривоги квітня залишать представників знаку Овен. Зміни на них чекатимуть вже на початку травня, й вони будуть пов'язані зі зміною сфери діяльності. Не варто боятися навіть авантюрних рішень — у результаті вони виявляться вигідними та вдалими.

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Телець

Нарешті у життя Тельців прийде довгоочікуваний спокій. Місяць обіцяє стати багатим на нові знайомства та подорожі. Поїздки можуть бути спонтанними та приємними, тому не відмовляйтеся від пропозицій. Фінансова сторона життя стане на «стоп», але головне, що не буде суттєвих втрат.

Близнюки

Віддайтеся своїй інтуїції, яка вас ніколи не підводила. Якщо немає настрою, не варто провокувати себе. Травень стане визначальним місяцем для починань. Якщо ви давно вже чекаєте на результат, він з'явиться вже зараз і здивує своїми можливостями. Чекайте на хороші новини вже на початку місяця і не забувайте про те, що періодично треба влаштовувати собі відпочинок.

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Рак

Планування цього місяця не буде на боці представників знаку Рак. Багато що вийде з-під контролю, але не варто зневірятися. Ситуація покращиться вже наприкінці травня. Гарний місяць, щоб розв'язати побутові питання — переїзд чи ремонт.

Лев

Можливо, саме у травні ви зможете відповісти на запитання, яке мучило вас останнім часом. Це стосуватиметься особистих переживань та надій. Настає період, коли можна освідчитись у своїх почуттях і укладати шлюби. Ближче до кінця місяця у вашому житті може з'явитися друг, який вплине на ваші рішення.

Діви

Пунктуальні представники знаку Діва у травні будуть винагороджені сповна — все йтиме саме так, як вони запланували. Фінансові угоди краще укладати у другій половині травня, а ось пропозицію руки та серця можна вже планувати.

Терези

Ситуація, яка хвилювала вас у квітні, завершиться на вашу користь. Можливе підвищення на посаді, збільшення зарплати або вдала угода. Більше часу проводьте у колі друзів і не забувайте про близьких — вони ваша справжня підтримка.

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Скорпіон

Зосередьте свою увагу на сім'ї — вона зараз потребує вашої енергії. Можете вирушати у подорож чи влаштувати короткі вихідні. Якщо були тертя у сімейному житті, їм судилося налагодитись. Ті, хто шукає свою «другу половинку», зустріне її у травні.

Стрілець

Не варто витрачати час на роз'яснення своєї позиції: оточуючі її не зможуть прийняти. Намагайтеся більше зосередитися на своєму внутрішньому світі — займіться читанням, медитацією, влаштовуйте довгі прогулянки на повітрі. Травень — місяць, коли вам варто зберегти свою енергію.

Козоріг

Проблеми останніх тижнів нарешті завершаться. Але не варто розраховувати на прості рішення, краще прийняти ситуацію, якою вона є. Шукайте підтримку у своїх друзів. У травні не варто заводити нові знайомства — люди можуть виявитися для вас «токсичними».

Водолій

Влаштуйте собі розвантажувальні дні у ментальному плані. Перестаньте з'їдати себе токсичними думками і думати про те, що могло статися, але не трапилося. Наприкінці місяця зірки принесуть вам сюрприз, який може змінити на краще хід подій.

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Риби

Розраховуйте на свої сили у прийнятті рішень, але й прислухайтеся до порад близьких людей. Зірки підтримуватимуть всі ваші починання та створять сприятливу обстановку для нових цілей. Але не варто себе перевантажувати. Кінець травня присвятіть турботі про близьких та свою сім'ю.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які три знаки зодіаку мають шанс розбагатіти у травні 2025 року.

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