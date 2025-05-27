Все життя мріяв бути танкістом: захисник з Харківщини помер після важких поранень

Клята війна забрала життя ще одного захисника — Романа Бондаренка. Життєрадісний, позитивний, оптиміст і жартівник — таким назавжди він залишиться в пам’яті тих, хто його знав. Побувавши у найпекельніших битвах цієї війни, він ні на мить не сумнівався у нашій перемозі і впевнено обіцяв першим сповістити про неї своїм рідним. На жаль, тепер цю звістку вони почують не від Романа. Воїну навіки 40 років, повідомляє Валківська міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Після закінчення школи Роман пішов працювати на цегельний завод. Після досягнення повноліття був призваний на строкову військову службу. Тут здійснилася його юнацька мрія — стати танкістом. Необхідними знаннями й навичками він оволодів у військовій частині „Десна“, де й зараз готують фахівців різних спеціальностей сухопутних військ. Повернувшись після служби додому, якийсь час працював у рідному селі, потім — на підприємствах Харкова», — повідомляють земляки героя.

Після початку великої війни чоловік Роман Бондаренко був твердо переконаний, що його місце — на фронті, у лавах мужніх захисників України. Тому вже в березні 2022 року він змінив мирну професію на військову спеціальність, якою захоплювався ще з юності. Екіпаж танка, в якому навідником служив Роман Бондаренко, відважно нищив ворожу силу й техніку в боях за Бахмут, потім — за Авдіївку. Саме неподалік цього населеного пункту його танк наїхав на ворожу міну, після чого був обстріляний ворогом з гранатомета.

Через отримане в тому бою серйозне осколкове поранення в ногу Роману три місяці довелося лікуватися у військовому госпіталі. Весь цей час він рвався на фронт, до своїх бойових побратимів. Тому після закінчення лікування відразу повернувся до своєї військової частини. Як свідчення поваги до мужності, отримав відзнаку Міністерства оборони України «За жертву крові в боях за волю України».

РЕКЛАМА

У квітні 2025 року, беручи участь в боях на Покровському напрямку, Роман Бондаренко був тяжко контужений. Більше місяця за життя воїна боролися медики харківських лікарень і військового госпіталю, але смерть, на жаль, виявилися сильнішою. 20 травня 2025 року серце захисника зупинилося навіки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Київщині попрощались з бійцем, який пішов на війну добровольцем.

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook