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Події

Не пережив важкого поранення: на Київщині попрощались з бійцем, який пішов на фронт добровольцем

20:34 25 травня 2025
Валерій Самура

Київщина віддала останню шану ще одному мужньому захиснику. В останню путь односельці провели воїна Валерія Самуру, чий воїнський шлях є прикладом виявлення самовідданості й мужності. Він залишив за собою героїчний слід, повідомляє Обухівська громада.

«Валерій з раннього віку залишився без батьків. Вступив до спеціалізованого ліцею, де здобув професію штукатура. Тривалий час проживав у Вінниці, працював на цукровому заводі. Згодом життя привело його до інших міст — Одеси, Києва, де трудився на будівництвах. Саме в Києві Валерій зустрів свою майбутню дружину Наталію, родом із Обухова. Так він опинився тут — родина оселилась у селі Германівка. У 2011 та 2013 роках у родині народились син Максим та донька Евеліна. Валерій багато працював, займався встановленням пам’ятників, охоче брався за різні справи. Був щирим, товариським, мав чимало друзів і завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував», — йдеться у повідомленні.

У перші дні великої війни Валерій Самура добровільно звернувся до військкомату. Вважав, що його місце — на фронті. Пройшов підготовку в навчальному центрі у Чернігові, після чого служив у складі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, був направлений до Слов’янська та Покровська. Згодом переведений до 22-ї окремої механізованої бригади. Воював на території Сумської області.

«Під час виконання військового завдання отримав поранення. Валерій мужньо переносив труднощі, не ділився болем, не скаржився. Через травми та ускладнення, яких вчасно не вдалось вилікувати, його стан стрімко погіршився. Він потрапив до шпиталю вже у тяжкому стані. 15 травня 2025 року у Головному військовому клінічному госпіталі Валерій Самура помер», — повідомляють земляки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні поліг офіцер із Хмельниччини Олександр Полончук, який все життя присвятив армії.

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