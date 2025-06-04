Держава, бізнес і громадськість об’єднують зусилля для протидії ігровій залежності: про що йдеться

В Україні вирішили сформувати новий рівень культури відповідальної гри. Вперше держава, бізнес і громадськість об’єднують зусилля, щоби запровадити перевірені європейські практики профілактики ігрової залежності — системно, відкрито та з фокусом на результат.

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Зокрема ГС «Центр відповідальної гри» ініціювала масштабний проєкт міжнародного обміну досвідом.

«Це унікальна для України програма, яка передбачає робочі візити експертів до європейських країн. Учасники — представники медичної сфери, регуляторів та громадського сектору, — знайомитимуться з тим, як у ЄС працюють державні політики, технології самоконтролю, реабілітаційні програми та інституції, що дійсно допомагають гравцям», — коментують у «Центрі відповідальної гри».

Варто додати, що йдеться не лише про обмін знаннями, а про старт фундаментальних змін: перегляд нормативної бази, запуск освітніх програм для фахівців та гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.

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Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності виступає компанія FAVBET. У 2024 році у межах проєкту було затверджено державний стандарт соціальної підтримки людей з ігровою залежністю та відкрито спеціалізований центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя. Life Space».

«Українська гральна індустрія вперше формує інфраструктуру, що не замовчує проблему, а відповідає на неї практичними рішеннями. Від просвітницької діяльності та психологічної підтримки до нормативних змін — це довгостроковий курс, який створює стійку систему запобігання ігровій залежності в Україні», — прокоментували у FAVBET.

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