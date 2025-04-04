У Києві продовжує роботу центр підтримки людей з ігровою залежністю «Простір життя. Life Space» і телефонна лінія для всіх регіонів

Ментальне здоров’я стало однією з ключових тем для українців, і доступ до якісної психологічної підтримки є важливим як ніколи. Так, у Києві працює Центр соціально-психологічної підтримки «Простір життя», який спеціалізується на допомозі людям з ігровою залежністю.

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Кожен, хто зіткнувся з проблемою лудоманії, може отримати безкоштовні консультації та комплексну підтримку від кваліфікованих фахівців. Центр створений для того, щоби допомагати подолати ігрову залежність і знайти шлях до здорового життя.

«Простір життя. Life Space» — Центр соціально-психологічної підтримки, що працює за підтримки відповідального українського бізнесу для людей, які стикаються з лудоманією. Як повідомляє Sportarena, Центр забезпечує комплексну підтримку, надаючи кваліфіковану психологічну допомогу та ресурси для реабілітації. Важливим аспектом роботи Центру є популяризація принципів відповідальної гри.

Фото: «Простір життя. Life Space»

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Як боротися людині з ігровою залежністю

Допомогу можна отримати безкоштовно та анонімно, за телефоном гарячої лінії: 0 800 336 105.

Це важливий ресурс для тих, хто не може відвідати центр особисто, але потребує підтримки прямо зараз.

Також центр приймає відвідувачів за попереднім записом за адресою: Київ, вул. Назарівська, 11.



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Фото: «Простір життя. Life Space»

Ви можете звернутися за допомогою і отримати консультацію психолога або рекомендації щодо подальших кроків для подолання проблеми.

Центр гарантує конфіденційність та підтримку на всіх етапах процесу реабілітації.

Окрім індивідуальної підтримки, Центр також проводить онлайн групові зустрічі для родичів та близького оточення людей з ігровою залежністю. Це важлива складова процесу реабілітації, оскільки залежність впливає не лише на саму людину, а й на її сім’ю та друзів. Групова робота допомагає рідним краще розуміти проблему, знаходити способи підтримки близьких і отримувати необхідну психологічну допомогу.

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«Ми створили Life Space, щоб кожен українець мав доступ до якісної психологічної допомоги. Лудоманія — це серйозна проблема, яка може руйнувати життя, і ми прагнемо надати всім, хто цього потребує, необхідні ресурси та підтримку для її подолання. Надзвичайно важливо мати місце, де тебе зрозуміють і допоможуть зробити перший крок до змін», — зазначає Ольга Ісаєва, директорка ГС «Центр відповідальної гри», юристка у сфері охорони здоров’я та грального бізнесу.

Нагадаємо, FAVBET як соціально відповідальна компанія, стала Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності. У 2024 році в межах цього проєкту за підтримки компаній-партнерів в Україні був відкритий перший філіал «Простір життя. Life Space», який вже рік успішно працює та підтримує людей, які стикаються з ігровою залежністю.

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