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Дитинство на футбольному полі: у Києві відбувся турнір Favbet Foundation Cup
У червні у Києві пройшов масштабний дитячий футбольний турнір Favbet Foundation Cup, що зібрав понад 120 юних гравців, які подарували глядачам десятки забитих м’ячів, сотні усмішок і тисячі незабутніх моментів.
Участь у змаганнях взяли вісім команд: Вигурівщина Favbet Foundation, ФК Столиця, ДЮФК Титан, КДЮСШ Ніка, ФК Троєщина, КДЮСШ № 14, ФК Лісовий та ФК Ураган.
«Через спорт ми намагаємось створити середовище, де діти можуть розвиватися, дружити, радіти простим речам і зростати з упевненістю в собі. Саме тому Favbet Foundation Cup — більше ніж турнір. Це ще один крок до великої мети — дати дітям те, що їм необхідне найбільше: відчуття радості та підтримки», — зазначають у Favbet Foundation.
Захід було організовано за сприяння Управління молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та Деснянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Favbet Foundation Cup став яскравим прикладом того, як навіть у непрості часи можна створювати справжнє свято — свято, яке дарує віру, натхнення й переконання в тому, що дитинство має бути щасливим попри все.
«Дитинство не чекає кращих часів — воно відбувається зараз. Саме тому ми маємо робити все, аби діти зростали в атмосфері радості, гідності й мрій. Такі турніри — це про формування сильного духу, віри в себе і того безцінного тепла, яке залишиться в серці назавжди», — коментує президент фонду Favbet Foundation, Андрій Матюха.
Нагадаємо, що у квітні Київ приймав Чемпіонат України з фехтування-2025 за підтримки генерального партнера компанії FAVBET.
Фото Favbet Foundation5
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