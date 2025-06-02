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Чемпіонат України-2025 з фехтування за підтримки FAVBET: підсумки головного національного старту сезону
У квітні Київ приймав Чемпіонат України з фехтування-2025 за підтримки генерального партнера компанії FAVBET. Уже другий рік поспіль змагання відбувалися у комплексному форматі — на одному майданчику і в усіх трьох видах зброї: шпазі, рапірі та шаблі.
Протягом чотирьох днів 337 учасників і учасниць розіграли 12 комплектів нагород у командному та індивідуальному заліках і здобули рейтингові очки, які вплинуть на формування збірної України на головні міжнародні старти сезону 2024/25.
«Фехтування — один із найбільш інтелігентних і водночас динамічних видів спорту. Ми раді долучатися до подій, які об’єднують талановиту молодь, титулованих спортсменів і зберігають спортивну традицію України», — прокоментував Андрій Матюха, засновник FAVBET.
Цьогорічний чемпіонат запам’ятався яскравими дебютними перемогамита поверненнями. Уперше в кар’єрі чемпіонами України стали 16-річна Аліна Дмитрук (шпага, жінки) та 21-річний Андрій Опанасенко (шпага, чоловіки). Титул у жіночій шаблі здобула олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та віцечемпіонка Ріо-2016 Аліна Комащук. На найвищу сходинку п’єдесталу повернулися Юрій Цап (шабля, чоловіки) та Ольга Сопіт (рапіра, жінки). Вже всьомепоспіль чемпіонство в чоловічій рапірі здобув Клод Юнес.
У командних змаганнях успішно виступили представники Львова, Харкова, Миколаєва, Одеси та Києва. Зокрема, столичні рапіристки перемогли на національній першості вже 15-й рік поспіль.
Фінальну частину змагань щодня транслювали телеканал Xsport та YouTube-канали Міністерства молоді та спорту України і Федерації фехтування України. Така медійна присутність дозволила вболівальникам з усієї країни спостерігати за боротьбою наживо.
Учасники, які посіли призові місця, отримали медалі, грошові премії, подарунки від б’юті-партнера турніру та ексклюзивні букети. Партнером Чемпіонату України-2025 з фехтування виступила компанія FAVBET, яка системно підтримує розвиток українського спорту, а з 2024 року є генеральним партнером Національної збірної України з фехтування та змагань Чемпіонату України сезону 24/25.
«Для нас честь бути частиною розвитку українського спорту та підтримувати талановитих спортсменів у їхніх досягненнях. Компанія FAVBET прагне сприяти популяризації фехтування та створенню нових можливостей для розвитку національних чемпіонатів, вкладаючи ресурси у майбутнє українського спорту», — зазначив Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.
Раніше повідомлялося, що у Київському спортивному ліцеї відбувся черговий етап тренінгу від FAST у партнерстві з благодійним фондом Favbet Foundation.7
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