«Квіти не мають буднів, вони завжди одягнені святково», — писав поет та художник Малкольм де Шазаль. А знаменитий письменник Олександр Дюма називав квіти живими коштовностями, які створює природа. З ними важко не погодитись. Квіти завжди надихали та надихають поетів та митців. Українські фарфористи теж не залишились осторонь цієї краси. Колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла «ФАКТАМ» про квіти на декоративних тарелях у творчому доробку вітчизняних митців.

«Меандровий орнамент має глибокий смисл»

- Декоративне блюдо одеської мисткині Олени Жернової «Півонії» вражає поєднанням класичної форми та сучасного розпису, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У центрі — пишний букет півоній, кожна пелюстка промальована з дивовижною деталізацією.

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О. Жернова. Декоративне блюдо «Півонії». Одеса. 2020

Шари глазурі накладені так, що пелюстки ніби оживають, відкидаючи легенькі тіні на темне тло. Ми ніби опиняємось у вечірньому саду. Кругова рамка-бортик розділена на два кільця. Внутрішнє кільце прикрашене графічним меандровим орнаментом — це свого роду «епіграф», що готує око до сприйняття центральної композиції.

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- Що являє собою меандровий орнамент?

- Лінії, що звиваються, символізують вічність, нескінченний та безперевний потік часу і циклічність життя. Цей орнамент, відомий з часів античності, має глибокий філософський смисл. Зовнішнє ж кільце на блюді утворюють стилізовані гілочки з витонченим листям і дрібними бутонами. Золотистий кант надає надзвичайної урочистості й вишуканості. Він відблискує в променях світла, неначе віддзеркалюючи ранкові росинки на пелюстках квітів. Півонії — класичний мотив в українській декоративності. У роботі Олени Жернової він отримав свіжий живописний подих. Таке блюдо стане яскравим акцентом і в інтер’єрі, і на святковому столі. Блюдо «Півонії» Олени Жернової — це лірична мініатюра, яка дарує радість і натхнення. Квіткова поезія Олени Жернової на порцеляні зачаровує.

«Здається, ніби кожна квітка шепоче свою історію»

- Хто ще з українських митців втілив красу квітів у декоративних блюдах?

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- Дуже гарні роботи створила київська мисткиня Юлія Красна. Вражають сила кольору, чистота ліній та спритність мазка. Роботи Юлії Красної сприймаються як живописні полотна у порцеляні. Букет бузку на білому полотні фарфорової тарелі наче миттєвий спалах весняної феєрії. Кожна дрібна квіточка, акуратно виписана тонкими штрихами, ніби наспівує власну мелодію. Послідовно накладені шари фарби створюють ефект об’єму. Легкі зелені акценти листя створюють ауру свіжості й надії. Розсіяне світло пробивається крізь гілки й додає роботі мерехтливості. Бузок Юлії Красної — немов запрошення поринути в миттєвість весняного щастя, коли повітря наповнене ароматом цвітіння. Квіткові натюрморти відновлюють нас, як сама природа.



Ю. Красна. Декоративне блюдо «Бузок». Київ. 2018

- Такі яскраві життєствердні кольори!



- А от картина з півонією та ірисом (фото у заголовку. — Авт.). Півонія пишна та ніжна. Її пелюстки немов шовкові. Дуже гарний синьо-фіолетовий ірис з вкрапленнями сонячного жовтого. Дрібні квіточки, немов витончені нотки, додають композиції легкості. Здається, ніби кожна квітка шепоче свою історію. Юлія Красна створила справжню оду красі природи, яка навесні запрошує милуватися і вдихати аромат оновленого світу.

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- Які ще квіти оспівані митцями-фарфористами?

- Дуже гарна декоративна тарілка з ліліями. На ній ніби оживає справжній літній полудень. Пелюстки лілій вогняно-помаранчеві з рубіновими штрихами, немов запалені жаринки. Квіти розкриваються назустріч сонцю. Навколо них — блакитно-сині іриси та ніжні волошки, виписані акварельними плавними мазками. Пелюстки здаються прозорими, легкими, ніби готові злетіти з поверхні тарелі. Замерехтів кольорами вогню й заходу сонця метелик. Його крила — це маленькі вітражі, де головні тони — червоний, жовтий і коричневий. Вони перегукуються із загальним квітковим феєрверком. Серед квітів бачимо сонечко. Тут воно почувається наче у обітниці щастя.

Ю. Красна. Декоративне блюдо «У літній полудень». Київ. 2015

«Блюдо з магноліями — неначе тримаєш у руках саму мить пробудження природи»

- А от блюдо Юлії Красної з магноліями, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Великі, майже прозорі пелюстки білосніжних квітів з відтінками бузкового й блакитного створюють ефект свіжості ранку. В центрі кожної квітки — пульсуючий вогник тичинок, де дрібні відблиски сонячної іскри спалахують жовто-червоним. Це наче вогонь у серці ранкового серпанку. Фон тарелі нагадує м’яке шовкове полотно. Робота дарує легкість і натхнення — неначе тримаєш у руках саму мить пробудження природи.

Ю. Красна. Декоративне блюдо «Квітучі магнолії». Київ. 2018

- Справді.

- Пелюстки півоній, ірисів, лілій й магнолій у роботах Юлії Красної розгортаються майже бароковими розмахами. Кожен листок, кожна тичинка пророблені з неймовірною увагою: підживлені кольорами світанку та захопливими модуляціями тіней. Її квіти — це поезія у порцеляні. Квітковий натюрморт Юлії Красної — метафора відновлення. Спокійні волого-блакитні фони дають можливість розправити крила фантазії. Декоративні блюда з квітами є і у творчості сучасного львівського митця Олександра Опарія. Граційна та ніжна синьо-блактина квітка зачаровує красою. Поєднання класичного ботанічного етюду й авангардного оздоблення з витонченими золотистими акцентами робить роботу незвичайною. У творчому доробку Олександра Опарія є чудові декоративні роботи з трояндами. Світ квітів безмежний, як безмежна краса світу, у якому ми живемо.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла «ФАКТАМ» про те, як вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля в порцеляні.

P.S. Поціновувачі порцеляни можуть відвідати перший в Україні Музей фарфорових фігур ShvetsMuseum, де представлені яскраві зразки світових порцелянових мануфактур.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

У заголовку фото блюда Юлії Красної «Півонії»

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