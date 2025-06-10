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«Вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля у фарфорі», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Літо — весільна пора. Традиційне українське весілля — яскраве свято, що складається з численних обрядів та традицій. Зазвичай воно є незабутнім для усіх учасників.
Сьогодні наша тема — українське весілля у порцеляні.
В інтерв’ю ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про скульптурні групи на цю тему.
«Коровай символізує благословення на щасливе життя»
- Традиційне українське весілля стало джерелом натхнення для відомих митців Валентини та Миколая Трегубових, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Цій темі вони присвятили кілька робіт. Найвідоміша композиція складається з восьми скульптурних фігур. Вона була створена Валентиною Трегубовою на Коростенському фарфоровому заводі у 1960 році і нині зберігається у Національному музеї декоративного мистецтва України.
Глядач неначе потрапляє на весілля та стає його учасником. У центрі композиції — молода пара: наречений і наречена сидять ніби на троні домашнього щастя. Він — у вишиванці та широких шароварах, вона — у вишитому вбранні з пишною запаскою.
— Гарно!
- А от і батьки. Мати тримає коровай, що символізує благословення на щасливе життя. Коровай є невід’ємним атрибутом весільного обряду. Зазвичай його випікали заміжні жінки з обох родин напередодні весілля, цей ритуал означав об’єднання двох родів. Готуючи весільну випічку, уквітчували себе барвінком та співали. Отож, це було надзвичайно гарне дійство. Коровай — це не тільки смачна та красива випічка. Він має у оздобленні чимало символів.
— Що ж вони означають?
- Наприклад, калина означає красу кохання, птахи — вірність, виноград — добробут та достаток у родині. Всі гості мають можливість пригоститись короваєм та таким чином долучитися до щастя.
«За традицією після весілля рушники зберігаються в сім'ї молодих як оберіг родини»
— Колоритно!
- Важливий елемент українського традиційного весілля — вишитий рушник. Згідно традицій, на весіллі могло бути 20−30 рушників. Основними вважались п'ять: під коровай, два — для ікон, для перев'язування рук молодим та під ноги під час вінчання. Рушник, на який стають молодята, за повір’ями, визначає подальшу їхню долю. Він є символом життєвого шляху. Вважається, що стаючи під час вінчання на вишитий рушник, молода пара отримує Боже благословення. Цей весільний рушник використовують лише раз. За традицією, після весілля рушники зберігаються в сім'ї молодих як оберіг родини. За прикметами, рушник має бути з цілого полотнища. Весільний рушник, на який стають молоді, не підшивають. Вишивка повинна робитись однією голкою. Зазвичай вишиває рушник сама дівчина. Це треба робити у гарному настрої зі світлими думками. Заборонялось вишивати вночі та у п’ятницю.
— Інструкція чималенька…
— Ліворуч молодят бачимо троїстих музик, що вже готові розгорнути свій концерт: троє бандуристів у синіх шароварах і вишитих сорочках об’єднані спільним запалом. За ними — підспівка: три молодиці у колоритному вбранні, співаючи, зичать щастя молодим. Весілля неможливо уявити без пісень та танців.
«Свято у порцеляні відтворене дуже майстерно — так, що наче відчуваєш себе гостем на тому весіллі»
- Праворуч — енергійний танцюрист-сват, вихоплений у розкішному гопаковому стрибку, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.
Кожна фігурка стоїть на невеликому килимку-основі з традиційним орнаментом: яскраві візерунки створюють відповідний настрій. У композиції все продумане до дрібниць. Кожна фігурка несе в собі багатий пласт народної культури. Свято у порцеляні відтворене дуже майстерно — так, що наче відчуваєш себе гостем на тому весіллі. Через два роки (у 1962 році) Микола та Валентина Трегубови створили варіант цієї теми у творчому тандемі. Скульптурна композиція виконана у більш стриманій колірній гамі, але не менш багата на деталі.
— Теж дуже гарно!
- Тут також оживає справжній спектакль народного дійства. У центрі — молода пара. Він у вишитій сорочці та шароварах, вона — у довгій запасці з геометричним візерунком. Їхні обличчя світяться щастям. По обидва боки — дві групи музик: троє парубків вишикувалися в ряд і ніби запрошують дівчат до танцю. А от тріо танцюристок. Урочисто стоїть із короваєм мати. Вона — берегиня дому й втілює щедрість родинного вогнища. Поруч батько, він тримає куманець — символ достатку і злагоди. Танець із бубном у центрі скульптурної групи наче серце весілля, що б’ється в ритмі народної пісні. Разом ці фігурки — матір із короваєм, батько з куманцем і запальний танцюрист із бубном — формують «трикутник» народного свята, де кожен образ грає свою роль, символізуючи гостинність і добробут, опіку й захист, а також чисту веселу енергію майбутнього сімейного життя.
Кожна мініатюрна фігурка відлита у гладкому білому фарфорі й розписана тонким пензлем надполивними фарбами. Композиція зібрана на кількох «килимках», що створюють враження єдиного святкового майданчика.
Цей фольклорний мікс музики, танців, обрядів і гумору розкриває перед нами душу українського весілля — щиру та сповнену добра. Вітчизняні митці створили енциклопедію українського весілля у фарфорі.
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю із колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк про те, що давньогрецький міф «Викрадення Європи» став джерелом натхнення для багатьох відомих митців.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото у заголовку: В. Трегубова. Скульптурна група «Українське весілля». Коростенський ФЗ. 1960. НМДМУ
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк128
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