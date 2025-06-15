41.06 / 41.62 47.44 / 48.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Петрів піст — 2025: яких заборон важливо дотримуватися

19:01 15 червня 2025
День Петра та Павла відзначають 29 червня

Після того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, дати деяких церковних свят змістилися, зокрема, день святих апостолів Петра та Павла — з 12 липня на 29 червня.

Цього року Петрів (Апостольський) піст розпочинається у понеділок, 16 червня, і триватиме до суботи, 28 червня.

У ці дні, як і під час багатьох свят, що відзначаються церквою, існують свої заборони. Традиційно не вітаються сварки та з'ясування стосунків, гучні застілля, у тому числі й весілля. Також під забороною алкоголь. Хіба що бажаючі можуть випити келих вина у неділю. Піст — час, який присвячувався молитвам, покаянню та блачинству.

У Петрів піст, який більш м'який, ніж, наприклад, Великий піст, дозволяють їсти рибу і морепродукти, гриби, овочі, фрукти, злаки, а також гарячу їжу з олією. У середу та п'ятницю рекомендується сухоїдіння: хліб, вода, сіль, овочі та фрукти. М'ясо, яйця та молочні продукти — під забороною усі дні Петріва посту.

РЕКЛАМА
Фото "ТСН"

Матеріал про те, як відзначають день апостолів Петра та Павла і що суворо забороняється робити цього дня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії, картина Ель Греко

РЕКЛАМА

167

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на середину червня. Фото Pixabay

Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту

Розклад карт Таро на 16 червня. Фото Pixabay

Овнам — «Колісниця» та рішучість, Левам — «Паж кубків» та несподівані ідеї: Таро-прогноз на 16 червня

Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно

Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно

Гуморист Максим Галкін опублікував фото із Сейшел

«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів