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Петрів піст — 2025: яких заборон важливо дотримуватися
Після того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, дати деяких церковних свят змістилися, зокрема, день святих апостолів Петра та Павла — з 12 липня на 29 червня.
Цього року Петрів (Апостольський) піст розпочинається у понеділок, 16 червня, і триватиме до суботи, 28 червня.
У ці дні, як і під час багатьох свят, що відзначаються церквою, існують свої заборони. Традиційно не вітаються сварки та з'ясування стосунків, гучні застілля, у тому числі й весілля. Також під забороною алкоголь. Хіба що бажаючі можуть випити келих вина у неділю. Піст — час, який присвячувався молитвам, покаянню та блачинству.
У Петрів піст, який більш м'який, ніж, наприклад, Великий піст, дозволяють їсти рибу і морепродукти, гриби, овочі, фрукти, злаки, а також гарячу їжу з олією. У середу та п'ятницю рекомендується сухоїдіння: хліб, вода, сіль, овочі та фрукти. М'ясо, яйця та молочні продукти — під забороною усі дні Петріва посту.
Матеріал про те, як відзначають день апостолів Петра та Павла і що суворо забороняється робити цього дня, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото з Вікіпедії, картина Ель Греко167
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