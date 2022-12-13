Рада ліквідувала скандальний Окружний адмінсуд Києва

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який ухвалив цілу низку скандальних рішень.

Про це повідомив голова правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков .

Зазначається, що згідно з регламентом, якщо хоч один депутат має зауваження щодо прийняття законопроекту в цілому, Рада не має права його приймати. Але зауважень не було.

Результати голосування

Парламент також проголосував за відправку законопроекту на невідкладний підпис президенту, пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника у керівництві фракції «Слуга народу».

До речі, 12 грудня комітет Ради з правової політики підтримав законопроекти № 5369 та № 5370 щодо ліквідації ОАСК. (законопроект № 5369 президент Володимир Зеленський подав до Ради ще у квітні 2021 року).

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку 17 липня 2020 року НАБУ вручило підозру. Під підозрою опинилися його заступник, і ще п'ятеро суддів, а також голова Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що судді приймали рекомендаційні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та ділових кіл.

У серпні та листопаді 2020 року НАБУ оголошував Вовка у розшук. Під його керівництвом ОАСК оскандалився з низкою рішень. Серед них — усунення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, скасування рішення про націоналізацію «ПриватБанку» тощо.

Держдепартамент США 9 грудня 2022 року ввів санкції проти Павла Вовка через вимагання хабарів в обмін на втручання у судові та інші державні процеси. Обмеження також стосуються двох членів його сім'ї.

У зв'язку з цим проект закону невідкладно направили на підпис президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що у квітні Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, повноваження якого спочатку мали б тимчасово перейти до регіонального Київського окружного адміністративного суду.

Раніше повідомлялося, що в ОАСК приймали рішення про розгляд справи суддею одноосібно.

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