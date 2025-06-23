У Польщі бомж викрав українку і кілька днів з неї знущався (фото)

У Польщі, яка дала притулок багатьом українським біженцям, в Еленій Гурі 51-річну громадянку України дев'ять днів утримували в занедбаній будівлі, жорстоко били і зґвалтували. 40-річного раніше судимого жителя міста без постійного місця проживання, який обманом заманив її, запропонувавши безкоштовне житло, затримано поліцією. Прокуратура клопотає про його тимчасовий арешт, пише the-warsaw.pl.

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Трагедія розпочалася 10 червня. Жінку тримали під замком, постійно б'ючи руками, ременем та дерев'яною дошкою, завдаючи серйозних травм, особливо в області обличчя. Їй також загрожували смертю.

18 червня жінка спробувала втекти, але нападник знову її побив та зґвалтував. Лише 19 червня їй вдалося вирватися та звернутися за допомогою до співробітників слідчого ізолятора. Жінку негайно доправили до лікарні.

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Поліція швидко знайшла та затримала підозрюваного. Йому висунуто звинувачення у незаконному позбавленні волі з особливою жорстокістю, погрозами та зґвалтуванні. Йому загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Під час допиту підозрюваний не визнав своєї провини.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Польщі поліцейський убив українця під час затримання.

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