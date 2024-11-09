Скандал у Польщі: поліцейський убив українця під час затримання

В Польщі, де цього року жорстоко вбили українку — мати трьох дітей, знов загинув наш співгромадянин.

Цього разу, як пише видання inkorr.com, причиною стали дії правоохоронця. Надзвичайна ситуація сталася в Опольскому воєводстві, де поліцейський, як стверджує прокуратура міста Ополе, застосував надмірну силу у відношенні до українця.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: В Німеччині зарізали двох українців: підозрюють росіянина

Ця подія відбулася наприкінці жовтня в населеному пункті Кшивізна, де громадянин України планував влаштуватися на роботу. Власник фірми зажадав від нього платити за ночівлю, виникла сварка. Представник фірми викликав поліцію, але українець відмовився показати документи та чинив спротив правоохоронцям, один з них застосував силу.

РЕКЛАМА

Розтин тіла показав, що постраждалий міг померти через удушення. Більш точну причину смерті мають показати додаткові експертизи.

Поліцейському, якому інкримінують застосування надмірної сили, загрожує до п'яти років ув'язнення. Його звільнили та заборонили виїжджати з Польщі.

РЕКЛАМА

Ексклюзивний матеріал «Дуже хочемо забрати маму додому і тут поховати»: донька українки, яку вбили в Польщі, сподівається оформити опіку над братиком і сестрою" про вбивство матері трьох дітей в Польщі читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

501

Читайте нас у Facebook