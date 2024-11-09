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Події

Скандал у Польщі: поліцейський убив українця під час затримання

12:02 9 листопада 2024
Польська поліція

В Польщі, де цього року жорстоко вбили українку — мати трьох дітей, знов загинув наш співгромадянин.

Цього разу, як пише видання inkorr.com, причиною стали дії правоохоронця. Надзвичайна ситуація сталася в Опольскому воєводстві, де поліцейський, як стверджує прокуратура міста Ополе, застосував надмірну силу у відношенні до українця.

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Ця подія відбулася наприкінці жовтня в населеному пункті Кшивізна, де громадянин України планував влаштуватися на роботу. Власник фірми зажадав від нього платити за ночівлю, виникла сварка. Представник фірми викликав поліцію, але українець відмовився показати документи та чинив спротив правоохоронцям, один з них застосував силу.

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Розтин тіла показав, що постраждалий міг померти через удушення. Більш точну причину смерті мають показати додаткові експертизи.

Поліцейському, якому інкримінують застосування надмірної сили, загрожує до п'яти років ув'язнення. Його звільнили та заборонили виїжджати з Польщі.

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Ексклюзивний матеріал «Дуже хочемо забрати маму додому і тут поховати»: донька українки, яку вбили в Польщі, сподівається оформити опіку над братиком і сестрою" про вбивство матері трьох дітей в Польщі читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

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