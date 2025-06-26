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Овнам — прибуток, Козерогам — зустріч із людьми з минулого: гороскоп на 26 червня
Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень (23 — 29 червня), розповіли, яким буде день 26 червня. Цей час сприятливий для навчання в будь-якому його вигляді і на будь-якому рівні — знання засвоюватимуться напрочуд легко, інформує ТСН.
Козеріг
Зустріч з людьми з минулого може бути неприємною. Не варто давати другий шанс стосункам, що закінчилися на негативній ноті — зусилля будуть марними.
Водолій
Не тримайтеся за стосунки, що не приносять радості. Краще розірвати зв'язок одразу, ніж відтягувати неминуче.
Риби
На агресію з боку старих знайомих реагуйте байдуже. Це позбавить «енергетичного вампіра» його «їжі».
Овен
Ймовірні значні грошові надходження. Розумно сплануйте витрати, щоб не розтринькати кошти на непотрібні речі.
Телець
Спрямуйте емоції цього дня в мирне русло: на важливі робочі завдання або домашні клопоти, якщо ви у відпустці.
Близнюки
Не зривайте негативні емоції на оточуючих, особливо на близьких, яким нікуди від вас «втекти».
Рак
День сприятливий для бізнес-угод, підписання контрактів та переговорів. Будь-які ділові заходи сьогодні приречені на успіх.
Лев
Не найкращий час для побачень та зустрічей з друзями. Події можуть розвиватися за неприйнятним сценарієм, що загрожує стосункам.
Діва
Активність має бути помірною. Якщо не можете уникнути дій, плануйте їх на другу половину дня, коли сили почнуть прибувати.
Терези
Перш ніж просити про допомогу, подумайте, чи варто розкривати всі свої задуми. Можливо, краще впоратися самотужки.
Скорпіон
Уникайте з'ясування стосунків, особливо з близькими. Зведіть розбіжності до мінімуму, щоб уникнути тривалих конфліктів.
Стрілець
Чергуйте роботу з відпочинком, навіть якщо завдання термінові. Сил, які цього дня ще досить слабкі, не вистачить на тривалі трудові подвиги.
Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на тиждень із 23 до 29 червня.1587
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