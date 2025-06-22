Карта Таро тижня: що на нас чекає з 23 по 29 червня

Тарологи, які раніше підготувати таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на неділю, 22 червня, визначили основну карту, яка характеризуватиме те, що відбуватиметься протягом робочого тижня з 23 до 29 чеврня.

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Зазвичай тарологи використовують п'ять або шість карт з колоди у 78 карт. Ватім, в деяких випадках може використовуватися і розклад лише з однієї карти — в такому випадку вважається, що інформація надходить в «концентрованому» вигляді, і задає тенденцію певного періоду, пише видання Marie Clair.



Картою тижня, який почнеться 23 червня і завершиться 29 червня, стала «Шістка Мечів». В тарології вона завжди означає зміни. Тому найближчим часом на всіх нас чекає внутрішній перехід та цінністна переорієнтація.

Зазвичай ця карта зображується у вигляді двох людей, що пливуть у човні. У передню частину судна встромлені 6 мечів, а води, якими рухаються мандрівники, змінюються з бурхливих на більш спокійні.

Карта Таро "Шістка мечів". Фото з відкритих джерел

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Саме ця сцена символізує зміну орієнтирів. Зверніть увагу: процес вже запущений, залишається лише не заважати йому.

Отже, наступного тижня багато хто зможе відчути, що настав час відпустити минуле з його страхами, образами та конфліктами. Тільки позбувшись колишніх турбот, ви зможете просунутися вперед у своїх справах і відчути ясність розуму, яка сприятиме успішному плануванню майбутнього.

Енергія тижня буде спокійною, проте ви все одно відчуєте потребу у самоті. Адже «Шістка Мечів» вимагає від людини свідомості та раціональності, і тільки ізоляція від зовнішнього світу дозволить налаштуватися на потрібну хвилю.

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Також може з'явитися бажання навести лад у відносинах — розставити всі крапки над «і», поговорити про те, що давно не влаштовує, зблизитися як ніколи чи, навпаки, зрозуміти, що вам далі не по дорозі.

З особливою силою це виявиться в тих парах, які нещодавно переживали кризу. Зараз ви можете перейти до більш глибокого та осмисленого спілкування або остаточно розірвати усі зв'язки. Все залежить лише від рішень, які ви приймаєте.

Люди не в парі зможуть переглянути власні установки. Якщо в минулому ви були переконані, що прагнете стосунків і без них відчуваєте дискомфорт, то, можливо, вам прийде усвідомлення того, що ви готові до духовного пошуку, який приведе до внутрішньої гармонії.

У професійній сфері «Шістка Мечів» змусить людей звільнитися від усього зайвого. Наприклад, проектів, які не дають результату, від понаднормової праці, від безглуздих завдань, постійної відповідності чужим очікуванням.

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Це гарний час, щоб переглянути свої робочі справи, делегувати обов'язки чи побудувати план подальшого розвитку. Можливо, ви навіть подумаєте про зміну напряму — і це цілком раціональна ідея, якщо ви розумієте, що любов до нинішньої професії повністю себе вичерпала.

Східний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 23−29 червня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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