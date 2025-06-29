Бикам потрібно виявити обережність, на Змій чекають випробування, а у Тигрів починається біла смуга: східний гороскоп на тиждень 30 червня — 6 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 30 червня по 6 липня. Їхні поради відкриють дорогу до успіху тим, хто готовий прислухатися до мудрості стародавніх знаків, пише slovofraza.com.

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Щур

Тиждень ідеально підходить для завершення давніх справ та нових знайомств, які можуть вплинути на ваше майбутнє. Зустрічі з близькими та приємні покупки принесуть радість. Уникайте пліток, щоб зберегти репутацію.

Бик

Будьте обережні з фінансами та уникайте конфліктів. Вміння поступатися і спокійно обстоювати свої інтереси допоможе зберегти гармонію.

Тигр

Настає світла смуга. На вас чекає продуктивний і насичений тиждень. Уникайте перевантажень. Зміни, саморозвиток та хобі принесуть нові перспективи, успіх у роботі та, можливо, інтерес з боку шанувальників.

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Кролик

Очікується активний тиждень, особливо ближче до вихідних. Не відкладайте справи, щоби не втратити мотивацію. Це найкращий час для вирішення стратегічно важливих завдань, які вплинуть на вашу стабільність та успіх.

Дракон

На вас чекає приплив енергії та посилення інтуїції. Сприятливі зовнішні зміни. Додайте яскраві, особливо червоні, акценти в гардероб для впевненості та магнетизму.

Змія

Тиждень розпочнеться з невеликих випробувань, які потребують наполегливості та позитивного мислення. Фортуна скоро буде на вашому боці. Важливо більше бувати на свіжому повітрі та провітрювати будинок для очищення енергії.

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Кінь

На вас чекає піднесення удачі та натхнення. Використовуйте творчий підхід, хобі та розширюйте коло спілкування, щоб наповнити життя яскравими емоціями та досягти успіху. Позитивний настрій — ваш ключ до успіху.

Коза

Важливо налагодити внутрішній баланс та уникати меланхолії. Рух, свіже повітря та зміна обстановки допоможуть покращити самопочуття. Довіряйте інтуїції, щоб уникнути помилок.

Мавпа

Тиждень обіцяє емоційну насиченість та нові можливості у коханні. Час подумати про майбутнє та поставити цілі. Додайте чорний колір в образ або інтер'єр для посилення внутрішньої гармонії та удачі.

Півень

Стихія Вогню — ваш союзник. Це додасть вам впевненості для активних дій, занять спортом, нових знайомств та реалізації сміливих ідей. Будьте активні, і сприятливі обставини не забаряться.

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Собака

Важливо грамотно розподілити енергію: продуктивна робота на початку тижня, увага до близьких у середині цього періоду та відпочинок у вихідні. Прислухайтеся до тіла та душі для досягнення гармонії.

Свиня

Можлива тимчасова нестача енергії, але не піддавайтеся апатії. Продовжуйте діяти та спілкуватися; ваша залученість та підтримка близьких допоможуть. Енергія скоро повернеться, якщо ви не чекатимете ідеального моменту.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, на кого зі знаків зодіаку дуже скоро чекають великі перемоги.

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