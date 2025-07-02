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В Україні зросте мінімальна зарплата: що вирішив Кабмін
Поки пенсіонери вирішують, чи варто їм подавати заяву на отримання додатково 800 грн до пенсії, уряд прийняв нове рішення, яке матиме вплив на мінімальну заробітну плату та мінімальну пенсію в Україні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 27 червня 2025 року № 774.
Зокрема, в документі Кабінет міністрів пропонує у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки підняти розмір мінімальної зарплати, яка зараз заморожена на рівні 8000 гривень.
Згідно з документом, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026−2028 роки буде враховано такі показники:
мінімальної заробітної плати:
з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;
з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;
з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.
Також буде прийнято до увагу посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;
з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;
з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.
Як відомо, у 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюється на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, — 3195 гривень.
Тому підвищення показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (на 2026 рік — 108,6%).
Також зазначимо, що минулого року Кабмін в бюджетній декларації на 2025−2027 роки запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них залежать розміри зарплат та соціальних виплат.
Національний банк України в оновленому макропрогнозі за квітень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. Крім того, НБУ зазначив, що очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно уряд ухвалив важливе рішення щодо пенсій, які виплачує «Ощадбанк».3408
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