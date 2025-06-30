Уряд ухвалив важливе рішення щодо пенсій, які виплачує «Ощадбанк»: що відомо

Українські пенсіонери та переселенці (ВПО), які вчасно не пройшли ідентифікацію, можуть повернути гроші, які вже перевели з рахунків «Ощадбанку» до Пенсійного фонду (ПФУ).

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Відповідна постанова ухвалена Кабінетом міністрів 25 червня 2025 року.

Щоб повернути свої кошти, потрібно написати до Пенсійного фонду через вебпортал ПФУ.

Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.

Документ має бути завірений кваліфікованим або вдосконаленим електронним підписом.

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В «Ощадбанк» потрібно звернутися особисто з паспортом. Банк перевірить особу та звернеться до Пенсійного фонду впродовж п'яти календарних днів.

Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:

- якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці.

- якщо заявка надійшла після 20-го числа — кошти перерахують наступного місяця.

Рахунок для переказу — той самий, що використовується для пенсії, або зазначений у заяві.

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Якщо пенсіонер помер, тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.

Зазначимо, що пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила отримання пенсій через «Укрпошту».

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