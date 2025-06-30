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Уряд ухвалив важливе рішення щодо пенсій, які виплачує «Ощадбанк»: що відомо
Українські пенсіонери та переселенці (ВПО), які вчасно не пройшли ідентифікацію, можуть повернути гроші, які вже перевели з рахунків «Ощадбанку» до Пенсійного фонду (ПФУ).
Відповідна постанова ухвалена Кабінетом міністрів 25 червня 2025 року.
Щоб повернути свої кошти, потрібно написати до Пенсійного фонду через вебпортал ПФУ.
Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.
Документ має бути завірений кваліфікованим або вдосконаленим електронним підписом.
В «Ощадбанк» потрібно звернутися особисто з паспортом. Банк перевірить особу та звернеться до Пенсійного фонду впродовж п'яти календарних днів.
Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:
- якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці.
- якщо заявка надійшла після 20-го числа — кошти перерахують наступного місяця.
Рахунок для переказу — той самий, що використовується для пенсії, або зазначений у заяві.
Якщо пенсіонер помер, тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.
Зазначимо, що пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.
Нагадаємо, Кабмін оновив правила отримання пенсій через «Укрпошту».362
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