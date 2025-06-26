Частина пенсіонерів має право на доплату в 800 грн щомісяця: про кого йдеться

Згідно з законодавством деякі групи українських пенсіонерів отримують від держави додаткові виплати до своєї заробленої пенсії. Зокрема, йдеться про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час ще одна група пенсіонерів має право на доплату у розмірі близько 800 грн щомісяця. Про це повідомили у Пенсійному фонді України з посиланням на закон № 1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

В законі йдеться про те, що жінки, які народили п’ятеро дітей та виховали їх до шестирічного віку, за наявності певного страхового стажу можуть вийти на заслужений відпочинок достроково. Також такій категорії осіб передбачена спеціальна доплата до пенсії.

Її розмір становить 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році показник прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб не змінився і становить 2361 грн. Розмір щомісячної надбавки дорівнює 826 грн.

РЕКЛАМА

Також жінки, які народили п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть скористатися достроковим виходом на пенсію за таких умов:

досягнення 50 річного віку;

наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

Окрім того, багатодітні матері мають право на додаткові пільги, зокрема, на житлово-комунальні послуги, освіту.

Що необхідно для призначення пенсії та доплати багатодітним жінкам

РЕКЛАМА

Для того, щоб оформити пенсію та надбавку, таким багатодітним жінкам необхідно звернутися із заявою Пенсійного фонду. Також треба зібрати наступні документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудова книжка, документи, де підтверджується набутий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей.

Якщо у призначенні доплати Пенсійний фонд відмовить, то відповідне рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Нагадаємо, що в Україні до кінця липня продовжено виплати грошей від ООН. Сума щомісячної допомоги — різниця між фактичною пенсією (або соціальною виплатою) та сумою 3250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 2800 грн, додаткова виплата від ВПП ООН буде 450 грн.

РЕКЛАМА

306

Читайте нас у Facebook