Астрологи, які порекомендували знакам зодіаку тримати баланс між почуттями та розумом, склали фінансовий гороскоп на тиждень, з 14 по 20 липня.

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У їхньому прогнозі не лише доходи, а й витрати, борги, вкладення та шанси змінити фінансову реальність на краще. Зірки радять уникати імпульсивних рішень й уважно ставитись до будь-яких паперів, особливо якщо плануються угоди.

Овен

Овнам можуть повернути старий борг. Але не варто одразу витрачати отримане. Намагайтеся не піддаватися емоціям й проконсультуватися з тим, хто розуміється на фінансах. Є шанс отримати вигідну пропозицію від старих знайомих. Особливо вдалими будуть покупки, пов'язані з технікою.

Телець

У Тельців можливі премії, подяки чи неформальні «подарунки» від начальства. Але фінансова стабільність вимагатиме вашої повної концентрації. Гарний час для складання плану довгострокових вкладень. Тельці, які працюють на себе, можуть укласти вигідний контракт.

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Близнюки

Близнюкам варто уникати великих витрат. Можливі несподівані витрати. Середина тижня сприятлива для переговорів щодо підвищення зарплати чи обговорення умов роботи. Не варто позичати гроші друзям — повернути їх буде складно. Період труднощів тимчасовий.

Рак

Раки відчують де можна заробити. Можливий несподіваний прибуток або цікава ділова пропозиція. Відмінний час для придбання корисної техніки. Плануйте бюджет заздалегідь.

Лев

Гроші приходитимуть легко, але й витрачатись можуть легко. Ви схильні до щедрості, але важливо пам'ятати про межі. Можливе надходження коштів із несподіваних джерел. Але варто уникати підписання важливих фінансових документів у п'ятницю — великий шанс помилитися. Будьте уважні до деталей та не поспішайте.

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Діва

Тиждень ідеально підходить для перегляду бюджету та позбавлення від непотрібних витрат. Можуть з'явитися нові джерела доходу, особливо у тих, хто працює з інформацією. Можлива фінансова допомога від родичів чи старих знайомих.

Терези

Терезам потрібно знайти баланс між бажаннями та обов'язками. Можливі витрати, пов'язані з дітьми чи родичами. Не відмовляйтеся від допомоги. Терези, що працюють у колективі, можуть розраховувати на заохочення. Друга половина тижня є сприятливою для фінансового планування. Уникайте кредитів — вони можуть стати проблемою.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться обстоювати свою думку при розподілі бюджету. Початок тижня особливо вдалий для покупок, пов'язаних з будинком чи ремонтом. Контролюйте витрати. Це ключ до стабільності. У вихідні можливі несподівані витрати, пов'язані з поїздками чи подарунками.

Стрілець

Стрільцям варто бути уважними до пропозицій, які здаються на перший погляд невигідними. Можливо, за ними ховається довгостроковий прибуток. Для найманих працівників можлива затримка виплат, але це є тимчасовим. Зверніть увагу на документи та терміни.

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Козоріг

У Козорогів тиждень підходить для підписання договорів, ведення переговорів та складання фінансової стратегії. У бізнесі можна отримати цікаві пропозиції щодо розширення. Варто бути обережними з покупками в інтернеті. Не поспішайте міняти валюту чи інвестувати у незнайомі проєкти.

Водолій

У Водоліїв можливі несподівані прибутки з нестандартних джерел. Не пропустіть шанс проявити себе. Не витрачайте отримані гроші одразу — особливо на дорогі подарунки чи розваги. Краще наперед прорахувати всі витрати на відпустку.

Риби

Риби можуть отримати пропозицію, яка здасться вигідною, але вимагатиме часу на обмірковування. Можливий прибуток від додаткової діяльності. Ближче до вихідних можливі значні витрати, тому потрібно заздалегідь планувати з запасом.

Східний гороскоп на тиждень 14−20 липня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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