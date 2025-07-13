Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 14 по 20 липня. Їхні поради допоможуть не лише уникнути складнощів, а й відкрити нові можливості для зростання у різних сферах життя, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Щур

Цього тижня Щурам краще слідувати плану та уникати імпульсивних рішень. Це час для реалізації давніх прагнень та можливих доленосних зустрічей, але ризикувати не варто. У критичних ситуаціях довіряйтесь інтуїції, але тільки з вагомими підставами.

Бик

Бикам варто подумати про нові захоплення та зміни в житті. Період сприятливий для особистих та професійних починань, але важлива ініціатива. Тиждень може стати поворотним, якщо не боятися змін.

Тигр

Тиграм рекомендується не нехтувати допомогою близьких. Підтримка друзів та сім'ї буде важливою, а допомога іншим повернеться сторицею. Прислухайтеся до порад тих, хто щиро за Вас переживає.

РЕКЛАМА

Кролик

З 14 по 20 липня Кроликам потрібно дбати про свій настрій. Легка апатія або сум можуть з'явитися, але захоплення та зустрічі, особливо романтичні, допоможуть відновити радість життя.

Дракон

Для Драконів тиждень — випробування на розважливість. Не піддавайтеся емоціям і уникайте імпульсивних рішень та покладайтеся на логіку. Рішення приймайте самостійно, уникаючи чужих порад.

Змія

Змії можуть мати справу з несподіваними труднощами. Дрібні неприємності можуть вплинути на роботу та стосунки, тому важливо бути обережними та ретельно обмірковувати кожну дію.

РЕКЛАМА

Кінь

Коням варто уважно стежити за своїм внутрішнім настроєм. Аналіз своїх думок допоможе позбутися обмежень. У вихідні енергія зросте, і Коні відчуватимуть впевненість.

Коза

Козам слід уникати перевтоми. Робота та відпочинок повинні чергуватись, інакше це вплине на удачу та самопочуття. Приділяйте час улюбленим справам, щоб зберегти гармонію.

Мавпа

Тиждень сприятливий для експериментів та змін. Час шукати нестандартні рішення, вчитися в інших та діяти чесно. Обман може призвести до неприємних наслідків.

Півень

Півням важливо розділяти особисте життя, роботу та відпочинок. Складіть план на тиждень, щоб уникнути стресу та нераціональних рішень. Зосередьтеся на головному і не відволікайтеся на другорядні відносини.

РЕКЛАМА

Собака

Собакам варто бути обережними та вичікувати. Нині не час для ризиків. Слідкуйте за знаками долі і не поспішайте з діями — стабільність теж має значення.

Свиня

Для Свиней тиждень буде спокійним. Позитивний настрій та терпіння допоможуть рухатися вперед. Не втручайтеся в події, і дозвольте їм піти своєю чергою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків вплине на долю знаків зодіаку.

4215

Читайте нас у Facebook