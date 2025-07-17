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Дженніфер Лопес святкуватиме день народження концертом у Туреччині
Світова поп-ікона Дженніфер Лопес, яка відроджує кар’єру, поділилася своїм захопленням від майбутнього концерту в Анталії лише за день до свого дня народження — 23 липня. У короткому відеозверненні до шанувальників зірка у передчутті сказала: «І влаштуйте вечірку напередодні дня народження. 23 липня в Анталії з усіма вами. Я не можу дочекатися. Я побачу вас. І ми не будемо спати всю ніч. Я побачу вас там», пише Turkiye today.
Виступ Лопес в Анталії є частиною світового турне Up All Night Live in 2025. Це знаменує її повернення до Туреччини після шестирічної перерви. Після концерту в Анталії 23 липня вона також планує виступити у Стамбулі 5 серпня.
Очікується, що обидва концерти зберуть велику кількість глядачів, і шанувальники прагнуть побачити виступ зірки наживо у двох великих містах Туреччини. Шоу в Анталії має особливе значення, оскільки воно відбудеться напередодні дня народження Лопес, що робить його як особистим святом, так і публічною подією. Нагадаємо, 24 липня зірці виповниться 56 років.
Раніше Дженніфер Лопес розчулила зізнанням про те, що просто хоче насолоджуватися кожною хвилиною.
Фото Getty Images107
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