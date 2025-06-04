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Шалений ажіотаж та суперечки: Дженніфер Лопес відроджує кар’єру
Дженніфер Лопес переживає складний період у своєму особистому та професійному житті, а її команда працює, щоб відродити її кар'єру. На тлі чуток про запланований тур, Лопес посіла центральне місце на церемонії вручення премії American Music Awards 2025, пише The News.
Її шестихвилинний вступний номер був видовищем, включав енергійну хореографію, сміливі костюми та провокаційний поцілунок з танцівницею. Виступ зірки викликав шалений ажіотаж у соціальних мережах, причому як глядачі, так і критики оцінили його продуманий характер. Джерела, близькі до Лопес, повідомили, що вона зустріла критику з витримкою та впевненістю, прийнявши суперечку як частину свого процесу повернення.
За словами джерела, поцілунок був стратегічним кроком, організованим її командою зі зв'язків з громадськістю.
«Вона виконала вказівки своєї команди та зробила саме те, що вони їй сказали для повернення після невдачі з Беном Аффлеком, — сказало джерело виданню. — Вона живе своє найкраще життя і зараз ні про що не хвилюється. Вона зіткнулася з великою невизначеністю, але була сміливою. Вона не дозволила негативним коментарям засмутити себе. Натомість вона рухалася далі».
Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес після офіційного розлучення досі самотня, але щаслива.32
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