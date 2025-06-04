Шалений ажіотаж та суперечки: Дженніфер Лопес відроджує кар’єру

Дженніфер Лопес переживає складний період у своєму особистому та професійному житті, а її команда працює, щоб відродити її кар'єру. На тлі чуток про запланований тур, Лопес посіла центральне місце на церемонії вручення премії American Music Awards 2025, пише The News.

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Її шестихвилинний вступний номер був видовищем, включав енергійну хореографію, сміливі костюми та провокаційний поцілунок з танцівницею. Виступ зірки викликав шалений ажіотаж у соціальних мережах, причому як глядачі, так і критики оцінили його продуманий характер. Джерела, близькі до Лопес, повідомили, що вона зустріла критику з витримкою та впевненістю, прийнявши суперечку як частину свого процесу повернення.

За словами джерела, поцілунок був стратегічним кроком, організованим її командою зі зв'язків з громадськістю.

«Вона виконала вказівки своєї команди та зробила саме те, що вони їй сказали для повернення після невдачі з Беном Аффлеком, — сказало джерело виданню. — Вона живе своє найкраще життя і зараз ні про що не хвилюється. Вона зіткнулася з великою невизначеністю, але була сміливою. Вона не дозволила негативним коментарям засмутити себе. Натомість вона рухалася далі».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес після офіційного розлучення досі самотня, але щаслива.

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