41.15 / 41.72 47.02 / 47.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Шалений ажіотаж та суперечки: Дженніфер Лопес відроджує кар’єру

21:30 4 червня 2025
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес переживає складний період у своєму особистому та професійному житті, а її команда працює, щоб відродити її кар'єру. На тлі чуток про запланований тур, Лопес посіла центральне місце на церемонії вручення премії American Music Awards 2025, пише The News.

Її шестихвилинний вступний номер був видовищем, включав енергійну хореографію, сміливі костюми та провокаційний поцілунок з танцівницею. Виступ зірки викликав шалений ажіотаж у соціальних мережах, причому як глядачі, так і критики оцінили його продуманий характер. Джерела, близькі до Лопес, повідомили, що вона зустріла критику з витримкою та впевненістю, прийнявши суперечку як частину свого процесу повернення.

За словами джерела, поцілунок був стратегічним кроком, організованим її командою зі зв'язків з громадськістю.

«Вона виконала вказівки своєї команди та зробила саме те, що вони їй сказали для повернення після невдачі з Беном Аффлеком,  — сказало джерело виданню. — Вона живе своє найкраще життя і зараз ні про що не хвилюється. Вона зіткнулася з великою невизначеністю, але була сміливою. Вона не дозволила негативним коментарям засмутити себе. Натомість вона рухалася далі».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес після офіційного розлучення досі самотня, але щаслива.

РЕКЛАМА
32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 4 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклів», а Терезам — «Колесо Фортуни»: гороскоп та поради карт на 5 червня

Східний гороскоп на червень. Фото з відкритих джерел

Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

Кому збільшать пенсії на 500 гривень в Україні

Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»

Наступний матеріал
Новини партнерів