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Дженніфер Лопес, приховуючи тугу за Беном Аффлеком, готується до нового грандіозного туру
Дженніфер Лопес досі переживає приголомшливий розрив з Беном Аффлеком, що може негативно вплинути на підготовку до майбутнього туру. Співачка та акторка розпочне тур Jennifer Lopez: Up All Night Live 30 грудня 2025 року у Лас-Вегасі, в театрі Колізей на території Caesars Palace. Інсайдер повідомив, що Джей Ло перебуває під сильним тиском після провалу свого останнього туру, альбому та документального фільму, і боїться, що публіка більше не підтримує її, пише Geo.tv.
Хоча вона розповідає, що хвилюється через тур, джерела, близькі до співачки, кажуть, що вона все ще сумує за Аффлеком.
«Дженніфер, можливо, й каже людям, що вона „схвильована“ поверненням до гастролей після торішнього розчарування, але це не зовсім так, — сказав інсайдер. - Вона дуже добре вміє видавати це за велику пригоду і запевняє всіх, що мріє про тур, який їй довелося відкласти. Лопес багато говорить про те, як вона схвильована, але всі знають, що вона відчуває серйозні побоювання».
Джерело також повідомило, що Лопес також стурбована через те, що деякі інші співаки, включаючи Кеті Перрі та Джастіна Тімберлейка, не змогли продати багато квитків на свої концерти.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес можуть змусити заплатити понад 1 мільйон доларів за її світлини.
Фото: Getty Images14
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