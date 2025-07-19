Триразовий володар «Золотого м'яча» Мішель Платіні став жертвою пограбування

Легендарний ексфутболіст та тренер збірної Франції, колишній президент УЄФА 70-річний Мішель Платіні, якого звинувачували у присвоєнні мільйонів доларів, напередодні вранці став жертвою пограбування у своєму будинку у Буш-дю-Рон поблизу Марселя, повідомляє rtl.fr.

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Колишній футболіст раптово прокинувся близько 5:30 ранку, почувши гомін зі свого саду. Вийшовши на вулицю, Мішель зіштовхнувся зі зловмисником у чорному капюшоні і масці, який відразу почав тікати.

Помітивши сліди злому в садовому будиночку, де він зберігає свої трофеї та медалі, колишній гравець збірної Франції викликав поліцію.

За попередніми даними, із садового будиночка зникло близько 20 предметів — кубки, медалі, футболки. Загальна сума збитків наразі не підрахована. Сам Платіні не постраждав.

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Нагадаємо, що, будучи футболістом, Мішель Платіні у складі туринського «Ювентуса» двічі став чемпіоном Італії та виграв Кубок європейських чемпіонів. Тричі поспіль — у 1983, 1984 та 1985 роках француз завоював «Золотий м'яч» найкращого футболіста Європи. У складі збірної Франції (72 матчі) півзахисник став чемпіоном Європи-1984 і двічі грав у півфіналі чемпіонатів світу 1982 та 1986 років.

Дієго Марадона, Пеле та Мішель Платіні перед прощальним матчем француза у 1988 році в Нансі

Після завершення кар'єри Платіні тренував збірну Франції, очолював оргкомітет чемпіонату світу-1998, а ще з 2007 до 2016 року обіймав посаду президента УЄФА. Бос європейського футболу виявився втягнутим у фінансовий скандал за участю тодішнього президента ФІФА Йозефа Блаттера, але у березні цього року був виправданий.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста пограбували на Олімпійських іграх-2024 на пів мільйона доларів.

Фото із соцмереж

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