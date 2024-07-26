Легендарного футболіста пограбували на Іграх-2024 на пів мільйона доларів

Легендарного ексфутболіста збірної Бразилії Зіко, який досі їздить на «давньому» авто, пограбували в Парижі на пів мільйона доларів перед відкриттям Олімпійських ігор — відвернули увагу та забрали валізу, де лежали діаманти, годинник Rolex, кольє та готівка, повідомляє Globo з посиланням на Le Parisien.

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71-річна легенда футболу напередодні прилетів до Франції як посол збірної Бразилії на Олімпіаді. Зіко викликав таксі, завантажив багаж, сів у салон — у цей момент до автомобіля підбіг невідомий і почав кричати на водія. Поки ті, хто сидів у машині, відволіклися, спільник злочинця відчинив задні двері і витяг з сидіння речі. Збитки оцінюються в 540 тисяч доларів.

На жаль, це пограбування щонайменше третє за перші два дні ОІ-2024. Раніше жертвами злочинців стали півзахисник збірної Аргентини з футболу Тьягу Альмаду (під час тренування у нього поцупили годинник та персні загальною вартістю 50 тисяч євро), а також збірна Австралії з велоспорту. Їхній мікроавтобус зламали, вкрали майже все спорядження, гроші, масажний стіл та їжу. Частину награбованого викинули у клумбу неподалік.

Зазначимо, що півзахисник Зіко, якого авторитетне видання FourFourTwo включило до топ-двадцятки найкращих в історії футболістів світу (під 16-м номером), у 72 поєдинках за збірну Бразилії забив 52 м'ячі. Бронзовий призер чемпіонату світу як гравець (1982 рік) та срібний — як тренер (1998-й). Володар Кубка Лібертадорес, Міжконтинентального кубка, чотириразовий чемпіон Бразилії, володар «золота» чемпіонату Японії та дворазовий чемпіон світу з… пляжного футболу.

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У своїй тренерській кар'єрі Зіко очолював японську «Касіму Антлерс», турецький «Фенербахче», узбецький «Бунедкор», російський цска, грецький «Олімпіакос», бразильський «Фламенго», «Аль-Гарафу» з Катару, індійський «Гоа», а також збірні Японії та Іраку, здобувши з командами сім трофеїв. Свого часу футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок зірки «Ліверпуля» пограбували на батьківщині.

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Фото Globo

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