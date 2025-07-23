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«Видали це фото»: мережа обурена поведінкою Наді Дорофєєвої
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно потрапила до лікарні, поділилася подробицями своєї поїздки до Лондону.
Артистка була запрошена на легендарний бій Олександра Усика з Данієлем Дюбуа, щоб заспівати на арені Уемблі гімн України. Надія зʼявилася у брючному костюмі від дизайнерки Лілії Літковської та, а капела виконала гімн.
На своїй сторінці у соціальній мережі Дорофєєва поділилася світлинами з визначної події та свого перебування у столиці Великобританії. Надя встигла побачитися з друзями, смачно поїсти та відвідати музей.
«London is the capital of Great Britain (Лондон — столиця Великобританії)» — підписала серію світлин Дорофєєва.
Пост викликав багато коментарів у мережі. Шанувальники оцінили стиль артистки, хоча не всім сподобалася одна з відвертих фото. Також Дорофєєву запитали, чи буде вона висловлюватися з приводу актуальних подій у країні.
«Гімн канєшно ти заспівала просто патрісающе!» — написали у коментарях.
«Ну така шикарна, які ж насичені на події дні були», — зреагували на світлини.
«Все прекрасно, але якщо ти зараз найпопулярніша співачка цього народу, то може ти будеш говорити про теми, які бентежать цей народ?» — поставили питання до артистки.
«Я тебе люблю як співачку, але, Надя, фу видали, будь-ласка, цю фотогорафію, де ти в трусах», — зауважили шанувальники.
Раніше ми писали, що популярний дует Дорофєєва та Позитив знову заспівав разом.5752
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