Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху» (відео)

У суботу, 19 липня, володар поясів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі 38-річний українець Олександр Усик (24 перемоги, 15 з них — нокаутом) у присутності на знаменитій лондонській арені «Уемблі» понад 90 тисяч уболівальників провів бій за титул абсолютного чемпіона світу з володарем титулу IBF 27-річним британцем Денієлем Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 3 поразки). Олімпійський чемпіон нокаутував уродженця Лондона та став першим в історії 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох поясів.

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Усик традиційно прибув на поєдинок зі своїм талісманом — м'якою іграшкою віслюка Іа, яку йому подарувала донька, та насамперед «облаштував» роздягальню.

До речі, свідками поєдинку стали не лише легенди боксу — Тайсон Ф'юрі, Леннокс Льюїс, Дерек Чісора, Рой Джонс, а й мільярдер Річард Бренсон, знаменитий актор Джейсон Стейтем, британський ресторатор Гордон Ремзі, американський боксер-ютубер Джейк Пол, футболісти Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Андрій Лунін. А ще — дружина Усика Катерина. А гімн України перед боєм виконала Надя Дорофєєва.

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Поєдинок тривав неповні п'ять раундів. Цього разу Дюбуа з першого раунду намагався домінувати у рингу, завдав українцеві трохи проблем. Але Усик гостро відповідав, а в 5-му раунді потужним ударом із правої відправив британця у нокдаун. Дюбуа зумів піднятися, але лише на кілька секунд. Лівий від Усика «поховав» темношкірого гренадера, капа якого полетіла на підлогу рингу…

Згідно зі статистикою Compubox, Усик перевершив Дюбуа за загальною кількістю точних влучань — 57 проти 35, а також за джебами (21 проти 11) та силовими (36 проти 24).

Тому не дивно, що один із суддів віддав українцю всі чотири раунди, а ще двоє — три з чотирьох, вважаючи, що Дюбуа був кращим у третій трихвилинці.

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Битва при «Уемблі» принесла боксерам рекордні гонорари у кар'єрі. Усик отримає за 13 хвилин на рингу 132,28 млн доларів, Дюбуа — 71,22 млн доларів.

«Величезний привіт Олександру Усику. Він сьогодні провів фантастичний бій проти Денієла Дюбуа. Вони вийшли на справжню рубку і вітаю обох.

Але Олександр Усик знає, що є одна людина, яка може її перемогти. Я вже робив це двічі та весь світ це знає. Мене н#####и. Але я прийняв це як чоловік. Ось я — не тужуся на якихось боксерських шоу. Я вийшов на пробіжку. Я повернувся додому. Я зробив свою справу і знову став собою.

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Я — той самий. Я проклятий спартанець. І що б хто не говорив — я виграв ті бої. Гарантовано. На сто відсотків. Є лише один справжній чоловік. Давай", — викликав українця на третій бій «пенсіонер» Тайсон Ф'юрі.

До речі, успіху українця безсумнівно зрадів легендарний мексиканський боксер Сауль «Канело» Альварес, який поставив на перемогу Усика 500 тисяч доларів і в результаті заробив 130 тисяч в американській валюті.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Усика та Дюбуа у серпні 2023 року у польському Вроцлаві український олімпійський чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Додамо, що в рамках вечора боксу на «Уемблі» у ринг виходили ще двоє українців. Даніель Лапін (12 перемог, 4 з них — нокаутом) у рамках напівважкої ваги (до 79,4 кг) переміг британця Льюїс Едмондсона (11 перемог, 3 з них — нокаутом) роздільним рішенням суддів — 95:95, 96:94, 96:94 і 96:94 та повезе з собою пояси IBF Intercontinental, WBA Continental і IBO Continental.

Своєю чергою, Владислав Сіренко (22 перемоги, 19 з них — нокаутом, 1 поразка) у суперважкій ваговій категорії зазнав першої невдачі у кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів супернику з Великобританії Соломону Дікресу (10 перемог, 3 з них — нокаутом, 1 поразка) — 91:99, 92:98, 92:99.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик за місяць до бою з Дюбуа припинив співпрацю зі своїм менеджером Олександром Красюком, який, до речі, відвідав бій у Лондоні.

Фото X Queensberry Promotions, X DAZN Boxing

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