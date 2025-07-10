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Це розрив: популярні артисти випустили вибуховий дует (фото, відео)
Популярні артисти Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній), які довго тримали інтригу, нарешті, випустили дуетну пісню. Відомо, що її вихід відбувся разом з великим збором на допомогу українському війську. Спочатку цифра була у 500 000 гривень, але за 24 години було зібрано понад три мільйони! Пісня «Смак-печаль» стала першою дуетною піснею музикантів після закриття їхнього гурту «Время и Стекло» у 2020 році.
«Я дуже за вами сумувала! - написала на своїй сторінці у соціальній мережі продюсерка Ірина Горова. - І, схоже, українці теж, бо задонатили на ваш збір «Вартові неба» від UNITED24 158 780 грн за 24 години. Це прям вау!
Після сьогоднішньої важкої ночі ми, як ніколи, розуміємо, наскільки важливо захистити небо. А ці кошти підуть у внесок на закупівлю сучасних українських ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози — «шахеди», дрони та навіть крилаті ракети.
Ви донатили, щоб побачити кліп, — і ми його, звісно ж, випустили".
Режисером кліпу став Руслан Махов. Відеоработа вийшла на ранок після чергового ракетного обстрілу України.
Шанувальники, які чекали на цю роботу, були у захваті та попросили ще нових хітів від дуету.
«Ааааа, це офіційно хіт цього літа!» — поділилися враженнями.
«Це розрив!» — додали у коментарях.
«Нам потрібно ще спільних робіт, це прям дуже ностальгічно, прям у серце», — розказали про враження.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співак Дантес — колишній чоловік Дорофєєвої — дебютував у кіно.295
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