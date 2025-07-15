Я не знаю, як вивозити: популярна співачка зізналася у проблемах зі здоровʼям

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка разом з Джамалою увійшла до складу членів журі премії Греммі, опинилася на лікарняному ліжку. Це відбулося у день, коли стало відомо про новий почесний статус співачки. Про це Надя написала на своїй сторінці у соціальному додатку, поділившись, що останнім часом «не вивозить».

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«Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю, — написала артистка. — Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці 3 роки — я не переживала за все життя.

І як результат — сиплеться потрошки організм.

Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе — взятися за себе і одну за одною знімати проблеми, працювати з собою, контролювати з лікарями всі нюанси.

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Думаю, ми, українці, ще досі не усвідомлюємо, який вплив має на організм все, що з нами відбувається".

Дорофєєва додала, що важливо контролювати своє здоровʼя, «адже це, виявляється, найголовніше!«

Раніше співачка розповіла, що чергова ракетна атака росіян на Київ повністю знищила студію, де проходили зйомки її нового кліпу разом з Позитивом.

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«Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу, — додала Надя. — Просять лише про одне — підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…»

Підписники поділилися думками у коментарях.

«Цей пост ілюструє, в якому стані і умовах сьогодні знаходиться не тільки шоубіз, знімальна індустрія, а й суспільство в цілому, — написали у мережі. — Те, що було цілим вчора, сьогодні може бути зруйнованим. Мені дуже шкода. І боляче».

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Раніше популярна співачка звернулася до мережі.

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