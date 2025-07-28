Весь світ знає щонайменше з часів Бучі, як жорстоко російська армія вбиває українців. Але навіть у власних рядах армія рф не має милосердя: бійці путіна неодноразово вбивали своїх людей, бо вони були поранені та не могли продовжувати наступ.

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Експерт з питань росії Йорг Фрідріх розповів виданню Bild: «Режим путіна набирає війська зі структури, яка не має жодних докорів сумління, ні моральних, ні релігійних, ні юридичних. У солдатів Червоної армії теж було два вороги: один попереду, а інший позаду. путін дотримується „найкращих“ радянських традицій: ті, хто не воює, будуть знищені».

Раніше видання повідомляло про нове відео з українського дрона, на якому російський солдат забив пораненого товариша до смерті в окопі. Інші відео цього та минулого років показують, як «товариші» розстрілюють поранених російських солдатів.

Історик Східної Європи Ян К. Берендс сказав газеті Bild про такі страти: «Російська армія — це армія без закону. Поранені солдати стають мертвим вантажем. Ті, кому не потрібно піклуватися про поранених, мають, цинічно кажучи, на одну турботу менше».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що росіяни та військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.

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