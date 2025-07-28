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Чому окупанти без жалю добивають своїх поранених солдатів: експерти пояснили
Весь світ знає щонайменше з часів Бучі, як жорстоко російська армія вбиває українців. Але навіть у власних рядах армія рф не має милосердя: бійці путіна неодноразово вбивали своїх людей, бо вони були поранені та не могли продовжувати наступ.
Експерт з питань росії Йорг Фрідріх розповів виданню Bild: «Режим путіна набирає війська зі структури, яка не має жодних докорів сумління, ні моральних, ні релігійних, ні юридичних. У солдатів Червоної армії теж було два вороги: один попереду, а інший позаду. путін дотримується „найкращих“ радянських традицій: ті, хто не воює, будуть знищені».
Раніше видання повідомляло про нове відео з українського дрона, на якому російський солдат забив пораненого товариша до смерті в окопі. Інші відео цього та минулого років показують, як «товариші» розстрілюють поранених російських солдатів.
Історик Східної Європи Ян К. Берендс сказав газеті Bild про такі страти: «Російська армія — це армія без закону. Поранені солдати стають мертвим вантажем. Ті, кому не потрібно піклуватися про поранених, мають, цинічно кажучи, на одну турботу менше».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що росіяни та військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.424
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