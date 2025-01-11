Свої не встигли «добити»: ЗСУ взяли у полон двох вояків Кіма у Курській області (фото)

Українські бійці на Курщині, які вперше взяли в полон загарбника з КНДР наприкінці 2024 року, провели нове поповнення «обмінного фонду». Двох військовослужбовців диктатора Кіма було поранено в бою, однак вони вижили й були доправлені у Київ.

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Подробиці повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі.

«Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ», — розповів він.

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Як зазначив президент, це завдання було непросте, бо зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.

«Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога», — констатував Зеленський.

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Зазначимо, що українські військові вже кілька місяців утримують плацдарм у Курській області. 5 січня Сили оборони атакували росіян у Курській області на кількох напрямках. Наразі російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб наступу.

Нагадаємо, що окрім «живої сили», КНДР постачає військам диктатора путіна ще й свою найкращу і доволі сучасну військову техніку, якій ЗСУ часом нічого протиставити.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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