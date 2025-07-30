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Не відомо, чи жива: дворазову олімпійську чемпіонку з біатлону другу добу шукають у горах Пакистану (фото)
Вже майже дві доби в горах Пакистану тривають пошуки дворазової олімпійської чемпіонки та семиразової чемпіонки світу з біатлону 31-річної німкені Лаури Дальмайєр, яка підкорила у 2020 році найвищу гору Європи. Легендарна спортсменка потрапила під камнепад під час спроби підкорити пік Лайла у горах Каракорум.
«28 липня Лаура Дальмайєр разом зі своєю напарницею з альпінізму робила сходження в альпійському стилі, коли на неї впало каміння, — повідомив менджмент спортсменки, яка після завершення біатлонної кар'єри в 2019 році серйозно захопилася альпінізмом. — Аварія сталася близько полудня за місцевим часом на висоті близько 5700 метрів. Партнерка по мотузці негайно викликала швидку допомогу, рятувальна операція була розпочата відразу.
Через віддаленість місцевості рятувальний вертоліт зміг дістатися місця аварії лише вранці 29 липня. Наразі міжнародна гірська рятувальна команда координує операцію з порятунку. Їм допомагають досвідчені міжнародні альпіністи, які є у цьому регіоні".
Пізніше пресреліз на сторінці Дальмайєр у Instagram підтвердив інформацію: «У понеділок, 28 липня, на піку Лайла (6069 м) у пакистанських горах Каракорум сталася серйозна гірська аварія, внаслідок якої Лаура Дальмайєр була вражена камінням. Через постійну велику небезпеку падіння каміння до неї ніхто не зміг дістатися. Під час обльоту гелікоптером було встановлено, що досвідчена альпіністка отримала щонайменше тяжкі травми. Ознак життя не виявлено».
Як з'ясувалося, Дальмайєр перебувала в цьому регіоні з друзями з кінця червня та 8 липня успішно піднялася на вершину Грейт-Транго (6287 м). Пік Лайла був другою запланованою метою сходження. Нещасний випадок трапився на висоті 5700 метрів. Напарниця королеви біатлону Марина Краусс не постраждала під час падіння каміння і була евакуйована.
Напередодні ввечері пошуки знаменитої спортсменки було припинено через настання темряви (вночі температура повітря в тих місцях досягає 8 градусів нижче за нуль). У середу, 30 липня, пошуки Лаури продовжаться.
Додамо, що колишній бойфренд Дальмайєр, Роберт Грасеггер, загинув внаслідок сходження лавини в Патагонії на початку січня 2022 року у віці лише 29 років.
До речі, Лаура Дальмайєр — єдина в історії біатлоністка, яка здобула нагороди у всіх особистих перегонах на двох чемпіонатах світу поспіль (Холменколлен-2016 та Хохфільцен-2017). У її активі також перемога у загальному заліку Кубка світу та 33 золоті медалі на окремих етапах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Соукалова заблукала в Альпах.
Фото Instagram153
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