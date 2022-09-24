Добу не могли знайти: дворазова чемпіонка світу Соукалова заблукала в Альпах

Трагедією ледь не завершилася прогулянка на велосипеді Альпами під час відпочинку в Італії для 32-річної колишньої біатлоністки Габріели Соукалової, яка у вересні минулого року стала мамою.

Як повідомляє видання La Provincia Di Sondrio, чеська спортсменка відхилилася від звичного маршруту й у підсумку заблукала, при цьому мобільний телефон швидко розрядився на холодному повітрі — щоправда, Габріела встигла відправити рідним своє місцезнаходження.

Рятувальники одразу ж вирушили на пошуки Соукалової, але вони не дали результатів. Лише за добу, наступного дня, її вдалося знайти на висоті 2270 метрів — і те лише завдяки тому, що у Габріели залишалися сили, щоб продовжувати кликати на допомогу. На щастя, спортсменка серйозно не постраждала й госпіталізація не знадобилася, але стрес і вона, і рідні пережили серйозний.

Додамо, що Соукалова завершила спортивну кар'єру у 2019 році. За роки виступів Габріела стала дворазовою чемпіонкою світу, а також здобула три нагороди (два «срібла» та «бронзу») на зимовій Олімпіаді-2014 у Сочі. Останнім часом чешка була одним із головних хейтерів російського біатлону, активно агітуючи за усунення спортсменів росії від усіх змагань. Щоправда, не беремося стверджувати, що представники країни-агресора мають відношення до таємничого зникнення Габріели в італійських Альпах…

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