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Контррозвідка врятувала повітряний флот F-16, — експерт про затримання СБУ крота в Повітряних силах
Служба Безпеки України врятувала десятки дороговартісних літаків, затримавши чергового топ-крота в Повітряних силах. Про це пише політолог Олексій Курпас.
Експерт вважає, що такі дії СБУ не тільки рятують дорогу західну техніку, але і дозволяють більш успішно вести переговори про нові поставки.
«рф давно полює на F-16. Шукає підходити. А після операції „Павутина“ і нашим блискучим ударам по аеродромам, для росії вдалий удар у відповідь став „ідеєю фікс“. Не вийшло. Служба вкотре виявилась на крок попереду російських агентів», — акцентує Курпас.
Політолог наголошує, що в цьому протистоянні справа не тільки в техніці. «Кожен викритий агент ворога — це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня — не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій», — пише експерт.
«Служба підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни і не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Причому топ-рівня. СБУ щоденно очищає Україну від тих, хто працює на ворога. Контррозвідка — пріоритетний напрям для СБУ Малюка. І, треба визнати, Служба працює як годинник, демонструючи швидкі і якісні результати роботи, які важливі для всіх сил оборони», — резюмує політолог.
Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника, який готував удари рашистів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. «Кріт» — льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів. Майор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак. Зрадник підготував аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів, щоб обійти наш захист, а також передавав особисті данні українських пілотів.185
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