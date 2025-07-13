СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили у Києві полковника спецслужби Воронича (відео)

В СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які днями в Голосіївському районі столиці убили полковника Служби безпеки Івана Воронича.

В СБУ зазначили, що агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили убивство, ліквідували під час проведення спецоперації.

ВІДЕО ДНЯ

«Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!» — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

РЕКЛАМА



Було встановлено, що Івана Воронича вбили чоловік та жінка. За вказівкою куратора, вони слідкували за співробітником СБУ, встановили його графік дня та маршрути пересування, а згодом дістали зі схрону пістолет з глушником.

Кілери намагалися «залягти на дно», але їхнє місце перебування на Київщині було встановлено правоохоронцями.

Спецоперацію з їх затримання проводили ранком у неділю, 13 липня. Члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір і були ліквідовані. За даними Нацполіції, кілери — громадяни іншої країни, яку правоохоронці не називають.

РЕКЛАМА

Полковник Іван Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ і працював в спецслужбі протягом десятиліть. Його підрозділ зокрема відіграв ключову роль в операції ЗСУ на Курщині

Фото з відкритих джерел

425

Читайте нас у Facebook