- 09:36 Трамп бачив: головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке схопив за горло футболіста «Челсі» після фіаско у фіналі
- 09:29 «Він гарно говорить, а потім всіх бомбить»: після розмови з путіним Трамп хоче передати Україні, крім Patriot, і наступальну зброю, здатну досягти москви
- 08:57 Ворог обстріляв області на сході та півдні країни, є поранені
- 08:18 Проблеми Левів вирішаться самі собою, а Стрільцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 14 липня
- 00:14 Підсумки клубного чемпіонату світу-2025 з футболу: усі результати та відеоогляди матчів
- 13.07 22:29 «Пастка успішності»: чому в усьому світі люди перестають гнатися за досягненнями
- 13.07 22:02 Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто
- 13.07 21:32 Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці
- 13.07 21:02 Вигорів газон через спеку: як можна його швидко врятувати
- 13.07 20:34 З перших місяців війни боронив країну: на Донеччині поліг вчитель з Чернігівщини
- 13.07 20:25 Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів
- 13.07 20:06 Піца з цукіні та моцарелою: можна тим, хто на дієті
СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили у Києві полковника спецслужби Воронича (відео)
В СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які днями в Голосіївському районі столиці убили полковника Служби безпеки Івана Воронича.
В СБУ зазначили, що агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили убивство, ліквідували під час проведення спецоперації.
«Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!» — зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Було встановлено, що Івана Воронича вбили чоловік та жінка. За вказівкою куратора, вони слідкували за співробітником СБУ, встановили його графік дня та маршрути пересування, а згодом дістали зі схрону пістолет з глушником.
Кілери намагалися «залягти на дно», але їхнє місце перебування на Київщині було встановлено правоохоронцями.
Спецоперацію з їх затримання проводили ранком у неділю, 13 липня. Члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір і були ліквідовані. За даними Нацполіції, кілери — громадяни іншої країни, яку правоохоронці не називають.
Полковник Іван Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ і працював в спецслужбі протягом десятиліть. Його підрозділ зокрема відіграв ключову роль в операції ЗСУ на Курщині
Фото з відкритих джерел425
Читайте нас у Facebook
Бикам важливо проявити ініціативу, а Драконам — не піддаватися емоціям: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 липня
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)