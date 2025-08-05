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Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила
Не секрет, що коти часто звертаються до господарів по допомогу, особливо, коли бачать, що людині загрожує небезпека.
Йдеться, зокрема, про випадок, коли у домі оселилася потойбічна сила, пише «Радіо Трек».
В такому випадку тварина вестиме себе неспокійно, нападатиме на невидиму ціль, кидатиметься на стіни. Так кіт намагається витіснити нечисть своєю енергетикою.
Якщо недобра істота противиться, тваринка спробує витягнути її на собі. В нерівній битві з потойбічними істотами, інколи домашні улюбленці жертвують своїм життям. Саме тому буває, що здоровий зовні котик раптом помирає або назавжди покидає дім.
Тож, якщо ви помітили, що поведінка кота змінилася, він постійно напружений, в’ялий та безсилий, цілком можливо, що він перейняв на себе вашу біду.
Аби допомогти домашньому улюбленцю, прочитайте в домі молитву та розкладіть у кімнатах полин, — потужний засіб, що відлякує нечисту силу.
Також серед прикмет, пов'язаних з котами — звичай першою у нове житло пускати кішку. Наші пращури вірили, що коти виганяють з дому злих духів, якщо вони оселилися там раніше за господарів.
А там, де кішка засне, ставили ліжко або диван. Вважали, що місце, де полюбляє спати кіт, наділене позитивною енергетикою.
Особливо уважно потрібно спостерігати за кішкою тим, у кого в будинку є хворі. Так, наприклад, якщо кішка наполегливо лягає на одне і те ж місце (на голову, на груди, живіт тощо), то слід звернути особливу увагу на ці органи.
Якщо домашній вихованець застрибує на ліжко, де лежить хворий, і починає голосно муркотіти, то значить, що хвороба скоро відступить. Якщо тварина нервує і постійно нявкає біля хворого, то про одужання поки годі й думати.
А ось якщо раптом кішка йде з дому, а хворий починає різко йти на поправку, то значить, що домашній вихованець забрав хворобу на себе.
Ось чому вважається, що котів не можна бити, ображати чи вбивати. Прикмети свідчать, що саме кіт першим на тому світі зустрічає господаря.
Раніше «ФАКТИ» писали про шість основних правил котячого етикету, які зобов'язаний знати кожен власник кота.110
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