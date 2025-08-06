Російський солдат застрелив мирного мешканця на Донеччині: на відео відреагували в Офісі генпрокурора (відео)

Російські загарбники вчиняють в Україні багато воєнних злочинів, включаючи розстріл полонених українських бійців та вбивства мирних мешканців.

В Офісі генерального прокурора України повідомили про початок розслідування третього з початку року вбивства росіянами мирного мешканця на окупованих територіях. Це сталося на Донеччині — цивільний чоловік намагався піди з населенного пункту Удачне. Коли він з речами йшов по дорозі, росіянин із засідки розстріляв його з автомату. Відповідне відео, зняте з БпЛА, виклали в мережу.

ВІДЕО ДНЯ

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Ексклюзивний матеріал «Російський снайпер влучив моєму онуку в лоб і в око»: розпочався суд над росгвардійцями, які розстрілювали в Гостомелі автівки з цивільними" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ОГ в соцмережі

РЕКЛАМА

254

Читайте нас у Facebook