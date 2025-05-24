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Число страт на полі бою зростає: росіяни отримують прямі накази вбивати полонених, — ГУР
Росіяни, порушуючи міжнародні конвенції, продовжують страчувати захоплених в полон українців. Так, днями вв Офісі генерального прокурора повідомляли про розстріл двох бійців ЗСУ неподалік селища Удачне Покровського району. Подібні випадки — не «ексцес виконавця», а політика російського керівництва, яке віддає військовослужбовцям зс рф страчувати українців.
В ГУР Міноборони України повідомляють, що вже зафіксували понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян, і що кількість таких випадків зростає.
«У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини — не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії. Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон», — йдеться у повідомленні української військової розвідки.
В документі, зокрема, наводяться зізнання кількох російських дезертирів, які підтверджували, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: «Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці».
А спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN сказав, що страти на полі бою «не відбувалися б з такою кількістю та частотою без наказу — або, принаймні, згоди — від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента».
Нагадаємо, що CNN оприлюднили нові докази воєнних злочинів росії, жертвами яких стали українські полонені.
Ілюстративне фото з відкритих джерел65
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