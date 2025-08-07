Відключатимуть електроенергію через фейкові борги: НКРЕКУ готується прийняти важливу зміну

На тлі все гучніших розмов про приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня, що означає їхнє зростання, споживачам хочуть обмежити деякі права у сфері електропостачання. Йдеться про відключення електроенергії за борги, які можуть виявитися несправжніми, але навіть суд не допоможе її повернути.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Олексій Кучеренко, Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг України готується змінити пункт 7.11 «Правил роздрібного ринку електричної енергії». У документі йдеться про можливість залишити без електрики боржників, які позиваються до постачальника електроенергії.

«Наразі існує пункт правил 7.11, який каже, що якщо когось відключили від споживання за порушення (невраховане споживання, порушення умов договору, недопуск представників тощо, у тому числі сюди входить і заборгованість), але він це оскаржує в суді та пред'являє про це ухвалу — його на час розгляду справи не відключають. Тепер із цієї норми роблять виняток — крім випадків, коли відключення пов'язане із заборгованістю. Тобто боржникам не дають „відстрочки“ на час розгляду справи», — говорить про суть змін та їхній вплив на українців Олексій Кучеренко.

За словами експерта, цим рішенням буде затверджено презумпцію правильності боргу, і тепер це «головний біль» споживача, а не постачальника.

РЕКЛАМА

Тим часом борг за комунальні послуги може з'явитися, навіть якщо просто неправильно передати показання лічильника.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook