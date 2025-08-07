41.19 / 41.72 48.04 / 48.74
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Відключатимуть електроенергію через фейкові борги: НКРЕКУ готується прийняти важливу зміну

14:22 7 серпня 2025
відключення електрики

На тлі все гучніших розмов про приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня, що означає їхнє зростання, споживачам хочуть обмежити деякі права у сфері електропостачання. Йдеться про відключення електроенергії за борги, які можуть виявитися несправжніми, але навіть суд не допоможе її повернути.

Як пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Олексій Кучеренко, Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг України готується змінити пункт 7.11 «Правил роздрібного ринку електричної енергії». У документі йдеться про можливість залишити без електрики боржників, які позиваються до постачальника електроенергії.

«Наразі існує пункт правил 7.11, який каже, що якщо когось відключили від споживання за порушення (невраховане споживання, порушення умов договору, недопуск представників тощо, у тому числі сюди входить і заборгованість), але він це оскаржує в суді та пред'являє про це ухвалу — його на час розгляду справи не відключають. Тепер із цієї норми роблять виняток — крім випадків, коли відключення пов'язане із заборгованістю. Тобто боржникам не дають „відстрочки“ на час розгляду справи», — говорить про суть змін та їхній вплив на українців Олексій Кучеренко.

За словами експерта, цим рішенням буде затверджено презумпцію правильності боргу, і тепер це «головний біль» споживача, а не постачальника.

РЕКЛАМА

Тим часом борг за комунальні послуги може з'явитися, навіть якщо просто неправильно передати показання лічильника.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 7 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Постійний суддя проєкту “МастерШеф” Оля Мартиновська

Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки

Реальні зарплати зростатимуть: але меншими темпами, фото https://ru.freepik.com/

В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине

Наступний матеріал
Новини партнерів