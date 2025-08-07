- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
- 15:29 Переслідує підприємця, допомагаючи захопленню його бізнесу: Шнайдер про прокурора Обухівського району
- 15:24 На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 15:23 Фінляндія не купуватиме у США зброю для України: міністр оборони назвав причину
- 15:02 Керівництво ЦПК Шабуніна стало адвокатами співробітників НАБУ, пов’язаних із рф: блогер Іванов вказав на конфлікт інтересів
- 14:57 Військовий дорікнув Порошенку та його депутатам за масовий виїзд за кордон на відпочинок
- 14:53 Рецепт соковитої кукурудзи від Євгена Клопотенка: як правильно обирати та готувати
- 14:22 Відключатимуть електроенергію через фейкові борги: НКРЕКУ готується прийняти важливу зміну
- 13:51 Джеф Безос запросив у гості: Лео Ді Капріо з нареченою відпочиває на яхті одного з найбагатших людей світу
- 13:15 В Україні можуть знову подорожчати цигарки: до чого тут Євросоюз
- 13:02 У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
- 12:46 «Це хто?»: Юрій Ткач викинув власне фото
На тлі все гучніших розмов про приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня, що означає їхнє зростання, споживачам хочуть обмежити деякі права у сфері електропостачання. Йдеться про відключення електроенергії за борги, які можуть виявитися несправжніми, але навіть суд не допоможе її повернути.
Як пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Олексій Кучеренко, Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг України готується змінити пункт 7.11 «Правил роздрібного ринку електричної енергії». У документі йдеться про можливість залишити без електрики боржників, які позиваються до постачальника електроенергії.
«Наразі існує пункт правил 7.11, який каже, що якщо когось відключили від споживання за порушення (невраховане споживання, порушення умов договору, недопуск представників тощо, у тому числі сюди входить і заборгованість), але він це оскаржує в суді та пред'являє про це ухвалу — його на час розгляду справи не відключають. Тепер із цієї норми роблять виняток — крім випадків, коли відключення пов'язане із заборгованістю. Тобто боржникам не дають „відстрочки“ на час розгляду справи», — говорить про суть змін та їхній вплив на українців Олексій Кучеренко.
За словами експерта, цим рішенням буде затверджено презумпцію правильності боргу, і тепер це «головний біль» споживача, а не постачальника.
Тим часом борг за комунальні послуги може з'явитися, навіть якщо просто неправильно передати показання лічильника.
Фото: pixabay80
