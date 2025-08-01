Комуналка неодмінно зросте до економічно обґрунтованого рівня: в НБУ зробили попередження для українців

Разом з ростом цін на продукти харчування на українців у майбутньому чекає ще одна не зовсім приємна річ — зростання цін на комунальні послуги — електроенергію, газопостачання, опалення та гарячу воду.

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Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

За даними регулятора, до кінця 2025 року ціни залишаться без змін, однак у подальшому їх планують скоригувати відповідно до ринкових реалій та економічно обґрунтованого рівня.

Причина такого кроку — загострення ситуації в енергетичному секторі.

«Поки що не визначено конкретні межі потенційного підвищення, що створює додаткові ризики для прогнозованої динаміки інфляції. Якщо вартість енергоносіїв суттєво зросте з метою швидкої ліквідації дисбалансів в енергосфері, це може спричинити посилення інфляційного тиску. Водночас виникне потреба у суттєвому збільшенні державних витрат на субсидії для захисту населення», — наголошують в НБУ.

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У разі ж відтермінування рішення щодо коригування тарифів, це дозволить тимчасово стримати інфляцію, проте погіршить фінансову стійкість державних енергокомпаній та підвищить ризики для енергетичної безпеки країни.

Зазначимо, що раніше у МВФ рекомендували підвищити ціни на комуналку після закінчення війни. У Фонді переконані, що українці й так платять всього половину ринкової ціни за світло і газ. Тому після війни держава має перейти до економічно обґрунтованих тарифів — це значить, що люди мають оплачувати повну собівартість послуг, без знижок.

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Про те, на скільки може подорожчати опалення та гаряча вода, читайте у нашому матеріалі.

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