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Без переплат: як виправити помилку, якщо показники електролічильника було передано неправильно
Для українців, які оплачують комунальні послуги, важливо щомісяця передавати показники лічильників. Зокрема, дані з електроенергії слід надсилати до ДТЕК протягом останніх двох днів поточного місяця або у перші три дні наступного. Це гарантує, що ви заплатите лише за спожиту електроенергію, повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.
Що робити, якщо ви помилилися під час передачі даних? Не панікуйте — помилку можна легко виправити.
Якщо ви передавали показники через чат-бот ДТЕК у Telegram або Viber, просто надішліть правильні дані повторно до 3 числа включно. Система автоматично зафіксує останній варіант.
Якщо нові показники менші за попередні або перевищують ліміт, чат-бот може попросити надіслати фотографію лічильника.
На фото мають бути чітко видно:
• показники лічильника;
• зони споживання (для 2-х чи 3-х зонних лічильників);
• серійний номер лічильника.
Щоб переконатися, що система зафіксувала вірні дані, відкрийте чат-бот ДПЕК, перейдіть до «Меню», потім виберіть «Передати показники» та свою адресу. Вам прийде повідомлення зі свідченнями, на основі яких буде сформовано рахунок.
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