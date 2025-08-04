Без переплат: як виправити помилку, якщо показники електролічильника було передано неправильно

Для українців, які оплачують комунальні послуги, важливо щомісяця передавати показники лічильників. Зокрема, дані з електроенергії слід надсилати до ДТЕК протягом останніх двох днів поточного місяця або у перші три дні наступного. Це гарантує, що ви заплатите лише за спожиту електроенергію, повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

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Що робити, якщо ви помилилися під час передачі даних? Не панікуйте — помилку можна легко виправити.

Якщо ви передавали показники через чат-бот ДТЕК у Telegram або Viber, просто надішліть правильні дані повторно до 3 числа включно. Система автоматично зафіксує останній варіант.

Якщо нові показники менші за попередні або перевищують ліміт, чат-бот може попросити надіслати фотографію лічильника.

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На фото мають бути чітко видно:

• показники лічильника;

• зони споживання (для 2-х чи 3-х зонних лічильників);

• серійний номер лічильника.

Щоб переконатися, що система зафіксувала вірні дані, відкрийте чат-бот ДПЕК, перейдіть до «Меню», потім виберіть «Передати показники» та свою адресу. Вам прийде повідомлення зі свідченнями, на основі яких буде сформовано рахунок.

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