росія розглядає повітряне перемир’я з Україною, але війну не зупинятиме — ЗМІ

Після ультиматуму президента США Дональда Трампа кремль зважує варіанти поступок, попри те, що росія залишається рішуче налаштованою на продовження війни. Щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, путін може запропонувати повітряне перемир'я з Україною, пише видання Bloomberg.

Офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до росії пропонує останню можливість для досягнення згоди з Трампом, навіть якщо очікування успіху низькі. Пауза в авіаударах за участю безпілотників та ракет як жест деескалації може бути однією з потенційних пропозицій за умови, що Україна також погодиться на це, сказав один з них.

Тим не менш президент путін не погодиться на загальне припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а воєнні цілі залишаються незмінними.

«Трампу потрібен якийсь „подарунок“, поступка від росії, — сказав Сергій Марков, московський політичний консультант, близький до кремля. — Повітряне перемир'я може бути таким подарунком».

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко також порушив питання про «повітряне перемир'я» під час останньої зустрічі з путіним.

«Я кажу, так, росія зацікавлена в цьому, президент путін, але ви цього не хочете, — сказав Лукашенко журналістам, маючи на увазі переговори. — Скажіть Зеленському, щоб він погодився».

росія посилила повітряні атаки на Україну останніми тижнями, зокрема за допомогою рекордної кількості безпілотників. Таким чином путін намагається змусити Київ піти на його жорсткі вимоги в обмін на угоду про припинення війни. Серед них — нейтральний статус України та визнання анексії Криму та чотирьох регіонів, які війська рф лише частково окупували.

Україна відкидає ці умови, водночас закликаючи росію погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів щодо мирної угоди.

путін неодноразово відкидав заклики США та Європи дотримуватися 30-денного припинення вогню, хоча він оголосив 72-годинне перемир'я, коли росія відзначала 80-ту річницю закінчення Другої світової війни у травні.

Раніше журналіст і публіцист Віталій Портніков виклав думки щодо вибору, перед яким постане Дональд Трамп 8 серпня, коли спливе термін ультиматуму путіну, та його можливими наслідками.

Тим часом експерти попереджають, що найближчим часом росія може відновити свою гібридну кампанію проти Європи.

