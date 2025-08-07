Дуже продуктивні: що сказав Трамп про зустріч путіна та Віткоффа у москві

Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф провів у москві п’яті переговори з путіним щодо припинення війни в Україні. кремль охарактеризував розмову як «корисну та конструктивну», однак подробиці зустрічі не розголошуються. Тим часом Reuters повідомляє, що Вашингтон готує новий пакет санкцій проти росії.

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Президент США Дональд Трамп назвав переговори «дуже продуктивними» і заявив: «Досягнуто значного прогресу», — написав Трамп на своїй онлайн-платформі Truth Social. За його словами, результати зустрічі вже були передані деяким європейським союзникам.

«Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над досягненням цієї мети в найближчі дні та тижні», — додав Трамп.

Невдовзі після завершення переговорів між путіним і Віткоффом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У конференції також взяли участь провідні європейські політики. Як повідомило джерело, знайоме зі змістом розмови, Трамп поінформував учасників про перебіг зустрічі та окреслив наступні кроки.

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Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом у відеозверненні сказав, що, «схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ні нас, ні США».

«Наша спільна позиція з нашими партнерами абсолютно чітка — війна має закінчитися. І це має бути зроблено чесно. Європейські лідери брали участь у розмові, і я вдячний кожному з них за їхню підтримку», — написав у соцмережі Зеленський.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що адміністрація Трампа пізніше оголосить, як саме реагуватиме на дії росії.

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«Ми проведемо подальші обговорення протягом дня, і, сподіваємося, незабаром будуть якісь оголошення, — сказав Рубіо. — Можливо, позитивні, можливо, ні».

За словами держсекретаря, США, ймовірно, вже до п’ятниці, 8 серпня, запровадять нові суворі вторинні санкції проти країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 6 серпня Дональд Трамп подвоїв тарифи для Індії — до 50%. Як пояснили в Білому домі, причиною таких дій стало продовження закупівель російської нафти.

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